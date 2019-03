“¿Y dónde está el cambio?”, reviró Damián Zepeda Vidales (PAN) a Félix Salgado Macedonio (Morena).

El morenista acababa de exhibir en tribuna que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en funciones, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, fueron propuestos los dos primeros por el expresidente Enrique Peña Nieto y el otro por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

Y ahora, los panistas y priistas —machacó— critican a las integrantes de la terna para suceder a la ministra Margarita Luna Ramos, Loretta Ortiz Ahlf y Celia Maya García por sus vínculos con el partido en el poder y el presidente Andrés Manuel López Obrador, y a Yasmín Esquivel Mossa por presunto conflicto de interés al ser esposa del empresario José María Riobóo, dueño de firmas de diseño de ingeniería especializada, ligado al mandatario mexicano.

La ministra Norma Lucía Piña Hernández hasta le cantó las mañanitas al presidente Peña Nieto, en un evento de víctimas, le llevó el pastel y le puso mariachi.

“Ahí están los antecedentes. Otro antecedente: Eduardo Medina Mora del 2000 al 2005 fue el director del Cisen, con Vicente Fox; es decir, el que nos espiaba. Del 2005 al 2006 fue secretario de Seguridad Pública y luego fue procurador general de la República, 2006-2009, con Calderón.

“Ésas son las prendas del distinguido ministro Eduardo Medina Mora. Y otro más, el que fue director del SAT, Alfredo Gutiérrez (...) Díganme ustedes ¿en dónde está la imparcialidad? ¿No eran del PAN? ¿De qué partido eran? ¿Quién los propuso? Pues el PAN, ustedes”, expresó el guerrerense.

De inmediato, respondió Zepeda: “Escuchando la intervención anterior, tratando de razonarla, la pregunta que me viene a la mente escuchando todos estos argumentos, que si Peña y que si Calderón, que si no sé cuántas cosas más, es: ¿y dónde está el cambio?, ¿dónde está el cambio que le prometieron a los mexicanos?”.

Tras una segunda votación por cédula para garantizar la secrecía del sufragio, en urna transparente, previo acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que a petición de Ricardo Monreal Ávila, su presidente, se reunió con carácter de urgente para “intentar construir la mayoría calificada”, Yasmín Esquivel Mossa fue designada —por 95 votos— nueva ministra de la Corte para el periodo 2019-2034.

Loretta Ortiz Ahlf y Celia Maya obtuvieron seis y cero votos, respectivamente; hubo además 19 votos en contra y uno nulo.

Monreal habló a favor de la idoneidad de las integrantes de la terna; quiso participar en el debate, aclaró, por estimar que “se han expresado excesos, despropósitos, interpretaciones torcidas, que nada tienen que ver con los principios fundamentales del derecho.

“Podría no compartir el que algún miembro de la asamblea, o varios, no coincidan con una de las propuestas o varias de las propuestas, pero afirmar que son inelegibles me parece una barbaridad jurídica”.