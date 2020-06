El gobierno de Andrés Manuel López Obrador es "pro-libre comercio", afirmó Jesús Seade, en su primera conferencia de prensa como candidato para dirigir la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Cuestionado sobre el tipo de ideología del actual gobierno mexicano, Seade replicó que el presidente López Obrador, cuando lo llamó a integrarse a su equipo para el sexenio en curso, le enfatizó dos cosas. “No tengo ningún problema con el libre comercio”, fue la primera de ellas.

En segundo término, le encomendó que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) saliera adelante, lo cual terminó siendo así, con Seade encabezando las negociaciones finales, que concluyeron con la aprobación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“El libre comercio no tiene ideología”, dijo el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para luego agregar como contraste que un neoliberal piensa que el libre comercio lo es todo.

Seade arguyó que ciertas metas, con las que comulga plenamente con López Obrador, como la “lucha contra la desigualdad”, “la protección a los pobres” y “la lucha contra la corrupción “, son políticas de carácter interno.

“El T-MEC y la OMC tampoco son neoliberales”, dijo Seade.

Interrogado sobre si ya cuenta con el respaldo de un país en concreto, Seade expuso que es muy temprano para hablar de apoyos. Y sobre la misma pregunta, pero enfocada a Estados Unidos, replicó que este país “puede aceptar que México pueda ofrecer una intermediación balanceada”.

En particular, respecto a su relación con Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos, comentó que lo conoce desde hace décadas y que ambos fueron contendientes en un caso de remedios comerciales sobre el cemento entre México y Estados Unidos.

De Lighthizer aclaró que no es su amigo, que nunca ha estado en su casa. Lo definió como un negociador duro, pero que no “juega chueco”, y agregó que, según lo dicho por el propio estadounidense, “salirse (Estados Unidos) de la OMC, no es lo que quiere”.

Desde la perspectiva de Seade, la OMC enfrenta tres crisis, en las que él puede ayudar a enfrentarlas más que ningún otro candidato, argumentando que coadyuvó a crear este organismo, encabezó inmediatamente después un paquete de beneficios para los países menos adelantados, sobre todo de África, y luego fungió como director general adjunto de la OMC.

La OMC enfrenta una crisis de largo plazo, con 25 años sin poder negociar exitosamente una ronda de negociaciones; otra de mediano plazo, sobre el sistema de resolución de controversias y la inoperancia del Órgano de Apelaciones, y una de corto plazo, para coordinar la facilitación del comercio internacional en el contexto de la pandemia de Covid-19.

