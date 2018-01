Alejandro Vera Jiménez, exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión, acusado del delito de abuso de confianza en agravio de trabajadores sindicalizados de la institución.

La Policía de Investigación Criminal ubicó al exrector en un restaurante de Cuernavaca, y según las autoridades morelense, fue detenido “sin violencia”.

“Alejandro Vera fue trasladado a las instalaciones del Centro de Reinserción Social Morelos, ubicado en el poblado de Atlacholoaya, municipio de Xochitepec, en donde quedó a disposición del juez”, precisa un comunicado oficial.

“Lo que han hecho con Alejandro Vera es una persecución política de las más miserables que he visto en toda mi vida. No contentos con eso lo acaban de detener, tenía amparos, y ahora lo detienen por abuso de confianza, una acusación que no amerita prisión”, declaró Javier Sicilia en conferencia de prensa, acompañado de activistas de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos (CMMC).