Al reiterar su preocupación por el rumbo que toma el actual gobierno, Porfirio Muñoz Ledo, el morenista que se autodenomina disidente, se ha planteado firmemente el objetivo de liderar un movimiento en defensa de la Constitución y los organismos autónomos, el cual denominó como Movimiento por la República y que, afirmó, agrupa a más de 500 personajes importantes para el país cuyos nombres se revelarán una vez que pasen las elecciones del 6 de junio.

El experimentado político relató a El Economista que ha buscado entablar comunicación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para expresarle su descontento sobre lo que considera como iniciativas y proyectos que violentan la Carta Magna, sin embargo, éste no lo ha escuchado desde que fue investido hace poco más de dos años.

Así, también, criticó a Morena por ser un partido que dice combatir la corrupción, no obstante, permite que persista este flagelo entre sus filas.

—¿En qué momento y por qué decidió lanzar este movimiento?

“Por mi congruencia de toda la vida. Yo me opuse en la Cámara, —en una intervención que duró casi hora y media—, a ciertas pretensiones del Ejecutivo contrarias a la Constitución. Por ejemplo… (que) el presidente de la Corte puede prolongar su mandato.

“Lo que provoca un desprestigio al poder Judicial porque hace pensar que el ministro Arturo Zaldívar es un ministro nódulo”.

—¿Este movimiento está abierto también a personajes políticos?

“¡Claro! Del partido que sea, pero irán como ciudadanos. Esto no es un ente para políticos, si quieren ir altos mandos de los partidos que lo hagan por su cuenta, como ciudadanos, estoy de acuerdo.

“Este es un llamado a la sociedad civil a que se expresen para que no acepten que los critiquen por ser libres, para que respeten las opiniones dicientes..., por lo que yo propongo hacer algo muy importante en la historia del país”.

El político de 87 años reconoció que la ampliación de mandato del presidente de la SCJN fue la gota que derramó el vaso en las tensiones con la administración del presidente López Obrador y sus aliados; roces que iniciaron con la aprobación de la reforma eléctrica, la cual pretende limitar la participación de compañías privadas para dar un mayor peso a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la generación de energía, al tiempo que se disminuye la utilización de energías limpias, lo que “violenta mucho la Constitución”.

Lamentó, en este contexto, que el propio presidente haya impulsado la aprobación de reformas que violentan la Carta Magna.

“El presidente y los expresidentes en México tienen, por desgracia… poderes constitucionales y metaconstitucionales. Se hace como en las antiguas monarquías una especie de corte y el presidente se ha dejado llevar por esas corrientes, yo dije que el poder marea, pero el poder absoluto, marea absolutamente. El presidente está mareado por las gentes que lo rodean y le echan porras por todo lo que hace”, expresó Muñoz Ledo.

“Él debe reaccionar, reflexionar, escuchar. A mi no me escucha desde hace dos años, yo le he mandado documentos esclarecedores de temas muy importantes como las autonomías, el combate al crimen, el régimen de los fideicomisos, política exterior, no sé si los lea, pero no me ha hecho caso para nada. No quiero que siga mis ideas, sino que las lea”, agregó.

—¿Qué piensa del actuar de Morena, tanto en el proceso electoral como en el ámbito de temas nacionales?

“Lo que no se vale es que un partido que pregona el ataque a la corrupción resulte el más corrupto de América Latina, en sus hechos.

“Hay morenitas muy buenos, hay bases en el partido de primera calidad, lo que pasa es que los hacen pasar por un servilismo, sobre todo a los diputados. Ellos tienen que plegarse a cualquier orden, no aceptan que se voten reformas que no provengan del Ejecutivo... y es lo que nulifica la división de poderes”.

En materia electoral, el legislador también advierte que entre más se involucre el mandatario mexicano, va a provocar la reacción de las oposiciones.

“Creo que el presidente debe sacar totalmente las manos de las elecciones y dejar que la opinión pública juzgue las cosas, valore las circunstancias. Y entonces tiene que acostumbrarse a gobernar sin una mayoría absoluta en la Cámara, como ocurre en las democracias”, dijo.

