Durante las comparecencias ante la Comisión de Justicia del Senado de los tres candidatos a ocupar la vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tres temas dominaron las preguntas de los legisladores: filiaciones políticas de dos de las aspirantes, posición frente a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos e independencia del Poder Judicial de la Federación frente a los otros poderes.

Cuestiona decisión de ley de salarios

Juan Luis González Alcántara Carrancá, propuesto por Andrés Manuel López Obrador para ocupar la vacante que dejó José Ramón Cossío en la Suprema Corte, criticó la decisión del ministro Alberto Pérez Dayán de suspender la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Púbicos.

El jurista consideró que “no lo hizo bien” ya que existe una disposición expresa que prohíbe se otorgue la suspensión cuando se promueven acciones de inconstitucionalidad en contra de alguna normativa.

“No dejo de ver que pueda haber un tinte político y que ahora la situación se encuentra, y tendrá que ser resuelto por el pleno de la Corte”, dijo.

Al responder los cuestionamientos de los legisladores, González Alcántara Carrancá se manifestó a favor de revisar los salarios de los integrantes del Poder Judicial de la Federación a fin de acabar “con excesos”.

En relación con la Guardia Nacional, mostró una posición en contra en términos generales a que la función policiaca sea desarrollada por las fuerzas armadas, sin embargo, consideró que la situación actual del país obligó a echar mano de cuerpos mejor organizados, con disciplina ante los niveles de corrupción de las policías locales.

“Tenemos que aceptar la realidad y esa realidad nos obliga a tomar decisiones dolorosas, como son éstas, para poder contener al crimen organizado. Soy partidario de que se utilice al Ejército y a la Marina, pero que se ponga un término, no para que se queden y lleguen para quedarse”, expuso.

Filiación a partido no es impedimento

La magistrada Celia Maya García, integrante de la terna para ocupar la vacante en la Suprema Corte, rechazó que su filiación partidista con Morena sea un impedimento de idoneidad, ya que así no está considerado en la ley, además de asegurar que no se le ha acusado de partidizar algún asunto que le ha tocado resolver.

“En cuanto a la idoneidad para ocupar el cargo de ministra teniendo una filiación política, pues no es un impedimento en la ley; yo más bien creo que todos los ciudadanos tenemos un pensamiento político y sabemos lo que queremos para nuestro país, porque al final qué es la política, estar enterado de lo que pasa en nuestro pueblo, nuestra ciudad, nuestra nación”, dijo.

Y agregó: “Esto me parece que queda fuera de lugar hasta cuestionarlo, porque sería como no creer que yo tuviera el derecho humano a pensar lo que está pasando en mi país”.

Al comparecer ante la Comisión de Justicia del Senado, Maya García dijo no ser partidaria de la ampliación del catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa y manifestó la necesidad de que el tema se pensara más, ya que no se puede dar prisión preventiva a todos. “Estamos por el principio de presunción de inocencia, no podemos hacer delincuentes a la gente antes de tiempo”, indicó.

Mientras que sobre la Guardia Nacional dijo estar en contra que el organismo sea encabezado por un integrante de las fuerzas armadas, ya que el poder militar no puede estar por arriba del civil.

Deja Morena; promete objetividad

A horas de haber presentado la renuncia a su militancia en Morena, Loretta Ortiz, propuesta a ocupar la vacante en la Suprema Corte, aseguró que actuará en caso de ser elegida con independencia y objetividad.

El panista Damián Zepeda refirió en la comparecencia de la candidata que el presidente Andrés Manuel López Obrador “está constantemente retando la constitucionalidad de ciertos actos” al iniciar una obra (Tren Maya) sin la evaluación de impacto ambiental, el impulso de figuras como los superdelegados y la Ley Federal de Remuneraciones, casos que colocarán, dijo, a la Corte en la definición de la constitucionalidad de estos actos.

En este sentido señaló “que parecería que usted es integrante del equipo político del presidente derivados de vínculos familiares con personas cercanas a López Obrador”, por lo que le cuestionó su independencia en la toma de decisiones.

“Yo sería independiente, objetiva e imparcial; no tengo forma de probarlo más que, insisto, mi expediente de vida”, dijo.

Ortiz Ahlf, recordó que los exministros Salvador Aguirre Anguiano y Sergio Valls estuvieron ligados al PAN y PRI, respectivamente, y aseguró que nadie dudó de su independencia y objetividad, “más allá de las cuotas partidistas en uno u otro sentido es el expediente de vida de la persona, su actuar, lo que nos puede garantizar la independencia”.

En relación al tema de los superdelegados, la exmorenista, expuso que de ser ministra analizaría el asunto de acuerdo con la Constitución en caso de que se promuevan recursos en su contra.