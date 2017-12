El gobierno de la Ciudad de México, mediante el Instituto de Vivienda (INVI), entregó 170 departamentos en la delegación Azcapotzalco, los beneficiarios son algunas de las familias damnificadas por el sismo de septiembre de 1985 que aún vivían en campamentos, explicó el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.

El conjunto habitacional, ubicado en Camino a Nextengo 73, colonia Barrio Santa Apolonia, contó con una inversión de más de 74 millones de pesos y fue desarrollado en una superficie de 3,034 metros cuadrados y beneficiará a 680 habitantes de la capital del país.

Recordó que tras el sismo del 19 de septiembre de 1985, muchas familias en la ciudad quedaron sin hogar y en esos años, como medida provisional, se instalaron campamentos; sin embargo, luego de más de tres décadas, algunos de los afectados continuaban habitándolos.

“No lo podíamos permitir, no podíamos ser insensibles en el gobierno. Me parecía algo increíble que durante 32 años se observaran estas imágenes; se conocieran estas historias y no pasara nada”, señaló en un comunicado.

En ese sentido, expuso que el INVI cuenta con diversas acciones de vivienda programadas, pero había que tomar una decisión y se optó por apoyar a las personas que vivieron durante 32 años en casas provisionales.

“Hoy aquí está la realidad, más de tres mil metros cuadrados de construcción, de edificación y hoy estamos haciendo realidad esto. Antes de Navidad lo dijimos, se los propusimos, antes de Navidad una vida digna”; además, indicó que se continuará con los trabajos para eliminar esos campamentos y atender a las personas que lo necesitan.

Mancera Espinosa añadió que el gobierno local, comprometido con el desarrollo sustentable, edificó los departamentos de Azcapotzalco en una zona con infraestructura urbana, servicios y condiciones adecuadas de movilidad, y fueron equipados con ecotecnologías, que permiten ahorros de hasta 30% en el consumo de agua, gas y luz.

Mencionó que el monto de las mensualidades de los beneficiarios es acorde con sus capacidades de pago, gracias a la realización de un estudio socioeconómico previo.

“Cada uno de los departamentos tienen un costo de poco más o menos 500,000 pesos. No creo que en el mercado cuesten menos de millón y medio de pesos cualquiera de los que veamos aquí, por la ubicación. Es un cambio de vida, es otra realidad, es otra perspectiva, es otra expectativa de futuro. Eso tenemos que seguirlo trabajando. Esta ciudad no se puede equivocar”, detalló.