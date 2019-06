Tulum, QRoo.- El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que en 2020 cumplirá su promesa de instaurar la zona libre de Chetumal.

La medida incluye la disminución de la tasa del IVA del 16 al 8% y la reducción de Impuesto Sobre la Renta del 35% al 20%, así como una reducción en el precio de los combustibles y el suministro eléctrico.

“Voy a cumplir el compromiso con Chetumal; nomás estoy esperando que termine este año porque ya estamos haciendo lo mismo en la frontera norte, en 3,180 km que tenemos de frontera con Estados Unidos; ahí bajamos el ISR al 20% y el IVA del 16 al 8%; además bajamos el precio de las gasolinas, del siesel, el gas y la luz. Eso ya está funcionando

“Decían nuestros adversarios que iba a ser un fracaso y que se nos iba a caer la recaudación; no ha pasado nada, al contrario, se está recaudando más porque de esa manera se alienta la inversión, se apoya al comercio y hay más crecimiento económico”, aseguró el mandatario durante su visita al municipio de Tulum para presentar los programa integrales para el bienestar del gobierno federal.

Combate al sargazo

López Obrador dijo además que contrario a quienes consideran “gravísimo” el problema del sargazo, el no lo considera así, por lo que ha girado instrucciones al secretario de la Marina para la construcción de barcos con capacidad para la captura del sargazo.

“Y no he hablado mucho de eso porque no considero que sea como algunos sostienen, ‘gravísimo’, no, no; ya he girado las instrucciones al secretario de Marina para construir las embarcaciones, recoger el sargazo y terminar con ese problema”.