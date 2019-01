El trato que le fue dispensado por los senadores, su amplia sonrisa al responder a casi todos los cuestionamientos formulados y la confianza mostrada en su comparecencia parecieron dibujar anoche la señal de que se confirmará el secreto a voces de que Alejandro Gertz Manero será el titular de la nueva la Fiscalía General de la República (FGR).

Y que sólo hace falta concretar, por las dos terceras partes de los senadores presentes en la sesión extraordinaria del pleno cameral de hoy su designación.

Todo hace indicar que únicamente con el PAN no contará Gertz Manero; Damián Zepeda ya anunció hasta el hartazgo que si la terna propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador era la que fue, su bancada votaría en contra.

Al comparecer ante la Comisión de Justicia, el encargado de despacho de la vieja Procuraduría General de la República desde el pasado 1 de diciembre respondió, sin ambages, a las preguntas de Emilio Álvarez Icaza, senador sin partido, sobre la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a no investigar a los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, es decir el borrón y cuenta nueva.

“Cualquier pacto de impunidad sería el más doloroso fracaso de la institución y de quien la dirige”.

Afirmó también, ante las insistentes preguntas sobre si está o no garantizada la autonomía de la nueva institución, no creer que tener actividad partidista descalifique a nadie.

“Siempre he respetado las conductas y actos de quienes han sido nuestros presidentes; espero (que el presidente) respete mi autoridad y autonomía”.

Frente a la crisis de seguridad y justicia que se vive en México, diagnosticó, el reto es enorme y por eso intentará, junto con los poderes Legislativo y Judicial, enfrentar el problema.

Desde su perspectiva, en este momento “sí es una necesidad la participación de los militares”; es decir, la Guardia Nacional. “No hay por qué evitarla. Todos tenemos una causa común y dar la batalla. La militarización ha sido un tema tan conflictivo; podemos trabajar juntos para encontrar el camino. Lo que sea necesario hacer, lo haremos, se los aseguro”.

En su turno, Bernardo Bátiz Vázquez afirmó que conoce al presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene amistad con él, pero no es “su consejero personal”.

Para nada, dijo, dicha amistad influiría en su trabajo como fiscal, de resultar designado.

“Les aseguro que no voy a ser un fiscal carnal (...) voy a ser un fiscal que sirva a la colectividad, no a sectores, no a partidos”.

La autonomía de la nueva Fiscalía, opinó, no depende tanto de que esté claramente establecida en la ley sino de la “decisión y conciencia” de quien ejerce la responsabilidad de encabezarla.

“La Fiscalía es, por determinación constitucional, autónoma. Pero quiero decirles que aunque no estuviera ese precepto que ordena y crea la Fiscalía, (...) les digo que la función del Ministerio Público lo debe ser, haya o no disposición legal al respecto”.

El exprocurador de Justicia del Distrito Federal durante el mandato constitucional de López Obrador como jefe de Gobierno, ofreció que para la nueva Fiscalía, con la que “va a quedar liquidada la antigua Procuraduría que tanto se desprestigió”, no habrá ni enemigos políticos, ni amigos políticos”, sino “plenitud de aplicación de justicia”.

“Va a ser una Fiscalía que sirva a la comunidad, a la justicia y a la verdad”.

Antes, Verónica de Gyvés Zárate, la otra integrante de la terna, propuso hacer una evaluación de la institución, a un año en el cargo, de ser designada, para determinar los cambios que hagan falta sobre la marcha.

“Estoy asustada de lo que me puedan preguntar, pero muy contenta, muy honrada de participar”, expresó.

Bernardo Bátiz Vázquez

Es licenciado en Derecho por la UNAM, con una maestría por la Universidad Iberoamericana.

Empezó su carrera política en el PAN en los años 60 para luego pasar al PRD y actualmente a Morena. Ha sido diputado federal en cuatro ocasiones y diputado de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la capital fue procurador, desde entonces se ha mantenido como uno de los colaboradores más cercanos al actual presidente de la República.

Ha publicado al menos siete libros con temas como Teoría del Derecho Parlamentario o Humanismo cristiano y capitalismo y ha sido coautor de al menos otras seis publicaciones como El Ejército y la Constitución Mexicana.

Eva Verónica De Gyves Zárate

Es jurista por la UNAM con posgrados en España en derecho penal. Se ha desempeñado con anterioridad en el servicio público

Fue jefa de Oficina en la Dirección General de Profesiones de la SEP (1983, 1984); defensora de oficio adscrita a juzgados de paz y penales (1987-1989); y, en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, agente del Ministerio Público adscrita a juzgados penales (1989-1992).

En el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal ha ocupado los cargos de secretaria de Acuerdos (1992, 1993) y juez por Ministerio de Ley (enero-junio de 1993) del Juzgado Sexagésimo Tercero Penal, juez quincuagésimo noveno penal (julio 1993) y magistrada por Ministerio de Ley (2002) y titular de la Primera Sala Penal.

Alejandro Gertz Manero

Es el actual encargado de Despacho de la Procuraduría General de la República (PGR).

Gertz Manero es abogado por la Escuela Libre de Derecho, y doctor en Derecho por la UNAM, por Mount Union y por la Universidad de las Américas, AC.

Fue agente del Ministerio Público; auxiliar del procurador general de la República y jefe de la Unidad Defensora del Patrimonio Cultural de la Nación en la PGR.

Es fundador y primer director general del Instituto Técnico de la PGR; fue oficial mayor en dicha dependencia y primer coordinador nacional de la campaña contra el narcotráfico.

Su relación con AMLO se generó a partir de ser nombrado parte del Consejo Asesor para Garantizar la Paz.