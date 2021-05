Con miras hacia la elección para gobernador en Querétaro, de los 10 candidatos, son dos los que tienen mayores posibilidades de ganar de acuerdo a Consulta Mitofsky, de Roy Campos: Mauricio Kuri, representante del Partido Acción Nacional y Querétaro Independiente y Celia Maya, de Morena.

El Economista se dio a la tarea de buscar cuáles son las propuestas de los dos principales contendientes para encabezar el gobierno de Querétaro.

Por un lado Celia Maya (Morena) no tiene un sitio web. Su medios de comunicación en internet son Twitter y Facebook. Mauricio Kuri (PAN- Querétaro Independiente) cuenta con sitio web y perfiles en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y YouTube además de un grupo de WhatsApp.

Algunas de sus propuestas, que cada uno tiene publicadas en sus medios oficiales son las siguientes:

¿Qué propone Mauricio Kuri?

Promover un seguro de desempleo. Impulsar la educación con mejores planteles y otorgar becas. Apoyar el emprendimiento de nuevos negocios. Brindar más seguridad pública a través de cámaras de videovigilancia. Elevar la preparación y sueldos de los policías. Ayudar a las mujeres a través de la “Tarjeta Contigo” donde se depositarán 1,500 pesos mensuales para completar el gasto familiar.

Temas que aborda Mauricio: desempleo, educación, emprendimiento, seguridad pública, apoyo a mujeres.

¿Qué propone Celia Maya?

Otorgar créditos para el sector agropecuario que beneficiarán a los ganaderos de la zona. Construcción del metro en la capital del estado, con el fin de que sea un transporte público seguro y ecológico. Llevar agua potable a las localidades del estado donde la tienen. Tener un gobierno con perspectiva de género. Garantizar el abasto de insumos médicos. Abrir más plazas para médicos y mejor remuneradas.

Temas que aborda Celia: campo, transporte público, agua potable, equidad de género, salud.

Bien dice la famosa frase “Prometer no empobrece, cumplir es lo que aniquila.” En el caso de ambos candidatos, se limitan a decir el qué harán, pero no cómo lo harán. Ninguno habla de presupuestos, de elevar impuestos o la recaudación fiscal con el fin de obtener más recursos. Sus propuestas son generales, no detallan ninguna.

Mientras tanto, de acuerdo al sitio web de Quadratin Querétaro, y a su vez, basado en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) levantada en 2019, los principales problemas que aquejan a los queretanos son: inseguridad, delincuencia, corrupción y mala atención a la salud.

Hay poca coincidencia entre las preocupaciones del electorado y lo que los dos candidatos punteros están ofreciendo.