México enfrenta un serio déficit de médicos, lo cual se explica por la falta de infraestructura hospitalaria para preparar a los profesionales de la salud, así como por las limitadas fuentes de trabajo bien remuneradas, coinciden expertos en la materia.

Para Xavier Tello, consultor y analista en políticas públicas de Salud, es bastante claro lo que ocurre en el país en esa materia: “lo que no ha tenido México es infraestructura. Si tú no tienes más hospitales y no tienes hospitales de alta especialidad, no puedes formar médicos ni especialistas, así de simple”.

El especialista subraya que no es una cuestión de escuelas de medicina. Recuerda que, en muchos países, las grandes universidades tienen sus propios centros médicos, lo cual no ocurre en el país, salvó el Tecnológico de Monterrey, que hizo una alianza que le permitió disponer del Hospital Universitario en Nuevo León y ahí forma a sus profesionales.

El problema se agrava en la formación de cirujanos especializados, debido a la misma situación. Para formar especialistas en medicina se requieren hospitales de alta especialidad disponibles para ese propósito y no existen los suficientes, refiere el especialista.

Como no hemos tenido esa infraestructura tenemos pocas plazas para entrenar y eso origina que haya pocos médicos”.

Tello recalca que al país no le sirve de nada tener médicos que van a quedar desempleados y hay muchos en esa situación.

Formamos especialistas “a cuentagotas”

Por su parte José Luis Akaki, especialista en enfermedades respiratorias y docente de la Facultad Mexicana de Medicina, de la Universidad La Salle, expone que el problema se debe a que los especialistas se forman “a cuentagotas” debido a que hay muy pocos espacios para cursar una residencia médica.

Además, una vez que salen de la residencia, no tienen trabajo porque no los contratan, por ello muchos se van al extranjero o se van a los consultorios de farmacias donde su ganancia es de 30 pesos por paciente, pero tienen la obligación de recetar por lo menos tres medicamentos, los necesite o no el paciente, porque el negocio de las farmacias es precisamente vender medicinas.

Destaca que, generalmente los médicos que están en esos lugares son los que pudieron entrar a la especialidad. Y, coincidió con Tello que existen escuelas de medicina que no tienen un buen nivel en la calidad de su enseñanza.

Dice que el Examen Nacional de Residencias Médicas, en realidad funciona como un gran filtro, en teoría para seleccionar a los mejores sustentantes, pero también quedan fuera personas con buenas aptitudes.

En su opinión la salida al déficit de médicos en el país es que las universidades abran sus plantillas, mejoren sus programas para que haya más buenos médicos, lo cual implica tener mejores maestros e instalaciones, así como que haya más hospitales donde sean entrenados y una vez que egresen haya plazas de trabajo para ofrecerles.

Son de los peores pagados, si se consideran los riesgos que enfrentan

Elena López Gavito, expresidente de la Asociación Mexicana de Cirugía General, considera que el perfil de los egresados de medicina en México es bastante bueno, pero lo que sucede es que no hay la suficiente oferta de plazas.

Lo que se requiere, señala, es que haya mejores condiciones de trabajo, lo cual implica desaparecer las contrataciones eventuales que no les da derecho a las prestaciones de ley.

Subraya que, ante la precariedad laboral que padecen los profesionales de la salud en México, muchos médicos se ven obligados a trabajar en dos o más lugares para incrementar sus los ingresos.

“Lo que se requiere son oportunidades de trabajo a la altura del nivel de preparación que tienen”, remarca.

Subraya que los profesionales de la salud son de los peores pagados, sobre todo, si se consideran los riesgos a los que están expuestos y los altos niveles de estrés a los que están sometidos.

A diferencia de otras áreas del conocimiento, un médico requiere prepararse mucho más allá de la licenciatura. “Requieres hacerte experto en una de las grandes áreas, por ello, son necesarias las especialidades.

diego.badillo@eleconomista.mx