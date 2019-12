Durante la conferencia matutina de este lunes, Adelfo Regino, titular del Instituto de los Pueblos Indígenas, dijo que en la consulta para conocer la opinión del Tren Maya participaron 5,237 autoridades y representantes indígenas quienes, dijo, se manifestaron por consenso en favor del proyecto. Rogelio Jiménez Pons, titular de Fonatur, expresó que con esta consulta el gobierno ya puede iniciar de inmediato el proyecto.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya se tiene el proyecto ejecutivo y el presupuesto asegurado. Indicó que el costo de estima en 120,000 millones de pesos; dijo que 60,000 millones están seguros por el cobro a turistas, y el resto será financiado con presupuesto público, y no será mediante Asociaciones Público-Privadas.

Ricardo Rodríguez Vargas, titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, informó que en la subasta del fin de semana se recaudaron un total de 78 millones 334,465 pesos, ya que se incluyen también aeronaves que fueron adquiridas por algunos gobiernos de los estados.

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que el tema de inspectores de Estados Unidos en el T-MEC no estaba acordado y por eso México establecerá este lunes su postura.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que la ratificación de dicho acuerdo comercial no está en duda. Sin embargo, aseguró que México no firmó ninguna “letra chiquita” en el T-MEC, y los inspectores de la reforma laboral por parte de Estados Unidos, no están incluidos en el acuerdo comercial.

El canciller indicó que el gobierno de Estados Unidos incluyó los inspectores en normas internas, lo cual no es objeto de consulta con México. Indicó que en esas normas internas se propone que Estados Unidos nombre a cinco agregados en su embajada en México para dar seguimiento a la reforma laboral en nuestro país. Ebrard Indicó que el gobierno de Estados Unidos debió informar al subsecretario Jesús Seade que incluiría esa norma, pero no lo hizo.

Marcelo Ebrard mencionó que actualmente los agregados económicos, navales y laborales de Estados Unidos ya existen en México, pero no pueden intervenir con inspecciones porque la cancillería no lo autoriza. Aseguró que de ese mismo modo, México no autorizará la participación de los agregados laborales en nuestro país.

El canciller Ebrard reiteró que el Gobierno de México no firmó esta situación en el T-MEC, e indicó que en su vista este lunes a Estados Unidos, el subsecretario Jesús Seade advertirá que México tampoco le consultará sobre las leyes secundarias si no modifican lo que propusieron a su Congreso. Marcelo Ebrard aseguró que Jesús Seade “jamás nos ha mentido”.

El canciller mencionó que nuestro país fijará este lunes su postura en Estados Unidos y esperará a que el Congreso de aquel país decida sobre el tema, aunque advirtió que los inspectores de paneles sólo pueden operar si tienen la anuencia del país anfitrión.

Marcelo Ebrard aseguró que el Gobierno de México no fue engañado en la negociación. “No nos sentimos engañados porque el tratado ha sido respetado como fue acordado”, aseveró.