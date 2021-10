El órgano interno de control de la Secretaría de Gobernación advirtió que durante 2020 la Comisión Nacional para prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) no logró cumplir con el objetivo de promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, ya que los recursos etiquetados para este programa fueron recortados.

La auditoría de desempeño realizada por este OIC señala que debido a que los más de 11.6 millones que fueron etiquetados originalmente para el programa “Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres”, fueron recortados, la Conavim no logró la meta de cumplir con la difusión de información que impulse un cambio cultural que abone a un mayor respeto a los derechos de las mujeres.

Ello pese a que dicha dependencia reportó haber cumplido al 100% de la meta del indicador de dicho programa, al justificar que se realizaron campañas a través de redes sociales y las cuales llegaron a 2 millones de personas.

Sobre el tema, el OIC indicó que con el uso de las redes sociales no es posible determinar que la información de la cultural de la no violencia contra las mujeres haya llegado al número indicado, por lo anterior, la auditoria plasmó “ que no es posible verificar la pertinencia y el logro de los objetivos y metas, así como la eficiencia, eficacia, calidad, resultados y sostenibilidad del indicador observado”.

Por lo anterior, se pidió a la Conavim realizar ante las instancias correspondientes las gestiones necesarias para llevar a cabo lo antes posible la ejecución del presupuesto asignado a este fin y así evitar la reducción y reasignación de recursos a otros ramos o partidas distintas a los que fueron asignados originalmente.

rrg