Al destacar que la impunidad es el factor clave para la constante violencia contra los periodistas y defensores en nuestro país, comunicadores y activistas llevaron a cabo la primera audiencia del del Tribunal de los Pueblos sobre el Asesinato de Periodistas, contra México.

El proyecto organizado por Free Press Unlimited, el Comité para la Protección de Periodistas y Reporteros sin Fronteras, y que forma parte del Tribunal Permanente de los Pueblos tiene como fin buscar que los gobiernos "rindan cuentas de sus actos".

Durante su primer día de sesión sobre el caso del periodista veracruzano Miguel Ángel López Velasco (Milo Vela), asesinado el 20 de junio de 2011, Jan-Albert Hootsen, Comité para la Protección de Periodistas, sostuvo que este tribunal no solo busca develar los factores que en su conjunto llevan a homicidios de periodistas en el país, sino procura hacer visibles y accesibles los múltiples fracasos por parte del Estado mexicano, no solo en prevenir la violencia sino en permitir que los asesinatos y desapariciones queden en la impunidad.

En este contexto, se dijo que los datos “escalofriantes” dan cuenta que México desde hace más de una década ocupa el primer lugar en asesinatos de periodistas y defensores en el hemisferio occidental, además de ser el país con el mayor número de periodistas desaparecidos a nivel mundial.

Mientras que en lo que va del año en curso, México es el segundo país con el mayor número de asesinatos de periodistas, sólo por debajo de Ucrania, un país en plena situación de guerra.

“La impunidad, a veces parece ser algo abstracto, pero la realidad es que es una serie de eventos, una cronología del fracasos por parte del Estado mexicano que permite que el crimen nunca se resuelva”, añadió Jan-Albert Hootsen.

Por su parte, la procuradora asignada por al TPP, Almudena Bernabeu, señaló que tras 20 años en donde se han asesinado a más de 150 periodistas en el país, es una señal de que el periodista se ha convertido en una molestia, alguien que se puede manipular y tratar como una ficha de cambio, a niveles impensables.

Por lo que, dijo, este ejercicio busca establecer las causas de esta violencia y cómo combatir la impunidad.

“'¿En qué nos estamos convirtiendo cuando al primero que se elimina es a quién nos da el pulso de lo que está pasando en la sociedad? La importancia de este tribunal va más allá de documentar los crímenes contra periodistas.´”, expresó.

En tanto, Mira Chowdhury de Free Press Unlimited dijo que "esperamos que este tribunal contribuya a formular recomendaciones para mejorar el sistema nacional e internacional de protección de los periodistas."

Emmanuel Colombié de RSF, sostuvo que a través del caso de Milo Vela, “queremos demostrar que las autoridades han fracasado en su misión de proteger a los periodistas. Es un símbolo de impunidad estructural'”.

Durante su participación, la periodista Lucía Lagunes, explicó que el Mecanismo de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas tiene una falta de efectividad que tiene que ver con la poca coordinación entre las instituciones de gobierno que forman parte. “Las autoridades estatales no se sienten obligadas a acatar las recomendaciones emanadas del mecanismo".

Laura Borbolla Moreno, ex Fiscal de FEADLE, reconoció que le falta de recursos de la Fiscalía, además de capacidad, en los 4 años en la institución.

“Las políticas públicas a nivel federal como entidades federativas no son suficientes. Creo que el gobierno ha hecho esfuerzos pero no lo suficiente, sino no estaríamos ante este Tribunal”, dijo. Laura Borbolla Moreno.

Patricia Mayorga, periodista de Proceso expresó que la publicidad oficial se utiliza como una moneda de cambio. “Cuando se controla a los medios a través de la publicidad oficial, el problema no es tanto lo que te obligan a decir, sino lo que te obligan a callar”.

Mientras que Anabel Hernández, periodista de investigación, subrayó que “el asesinato de periodistas no es la causa. Es la consecuencia. Es sólo un reflejo de una problemática muy estructural: de corrupción, de inefectividad de instituciones, de cómo funciona el poder.”

Es así que, durante más de ocho horas, periodistas y activistas relataron su sentir sobre la situación de los periodistas en el país. Las audiencias fueron convocadas por el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), un tribunal reconocido internacionalmente que busca visibilizar las condiciones de impunidad a través de un juicio donde se evidencian las faltas de debida diligencia de las autoridades.

El Tribunal de los Pueblos por el Asesinato de Periodistas aborda casos que han escalado a nivel internacional y en este caso se ventilarán además homicidios cometidos contra comunicadores en Siria y Sri Lanka.

Las audiencias contarán con un fiscal y un juez del caso que juzgarán el papel de México en la persecución de los homicidas de periodistas, pero con la posibilidad de que las autoridades mexicanas puedan defenderse.

La acusación contra el estado mexicano fue enviada incluso al presidente, Andrés Manuel López Obrador, así como a autoridades de Veracruz, sin obtener respuesta.

En Veracruz, descartan que asesinato de José Luis gamboa sea por periodismo

La Comisión Estatal para la Atención y Protección para los Periodistas (Ceapp) descarta que el homicidio del periodista veracruzano José Luis gamboa esté relacionado con la actividad periodística de la víctima.

A través de un comunicado y tras la captura de Eduardo "N" como presunto responsable del crimen, insiste en que la principal línea de Investigación, enfocada por la Fiscalía General del Estado (FGE), tiene otro sesgo y que se tiene conocimiento de que la carpeta de investigación ya no se encuentra radicada en la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión de Veracruz, por no ser de su competencia.

José Luis Gamboa fue asesinado en puerto de Veracruz tras haber sido atacado a puñaladas el 10 de enero de este año.

Convenio de Mecanismo de Protección en Michoacán

El subsecretario de Derechos humanos, Población y Migración de la Segob, Alejandro Encinas, reconoció que los niveles violencia que se han vivido en los primeros tres meses de este año obliga a todos los órdenes de gobierno a replantear las acciones para fortalecer las medidas de reacción contra la violencia y a su vez, las medidas de carácter preventivo en materia de protección a periodistas.

Al encabezar la firma del convenio de coordinación y cooperación entre el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y el gobierno de Michoacán, el subsecretario reconoció que el gobierno tienen que asumir que esta tarea requiere del apoyo de otras instituciones , ya que el 45% de las agresiones contra periodistas provienen de autoridades del orden municipal – policías municipales con asociación con grupos delictivos-; “el segundo reto es profundizar las labores de investigación por parte de la Fiscalía General de la República y de los estados para combatir la impunidad “Subrayó