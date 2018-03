Monterrey, NL. Humberto Medina, padre del exgobernador Rodrigo Medina, compareció ante la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción, en donde permaneció por una hora; a su salida declinó hablar sobre el proceso que se le sigue a su hijo.

Nada de comentarios; el culpable de que no declare está aquí (abogado Javier Flores), a él reclámenle, me dijo que nada de comentarios, que es información interna y no se puede compartir, espero que me entiendan , dijo Humberto Medina Ainslie a su salida de la Subprocuraduría.

Se limitó a comentar que la dependencia les va a proporcionar parte de la carpeta de investigación y en su oportunidad tendrán que comparecer ante la propia autoridad investigadora, haciendo las aclaraciones a un juez .

Explicó que sólo le permitieron ver la carpeta de investigación pero aún falta que le entreguen las copias y se solicita que en un plazo de 15 días puedan responder al caso.

La autoridad está cumpliendo con su obligación, está abriendo una carpeta, nos están informando tal y como lo indica el nuevo régimen del Sistema Penal Acusatorio , aclaró Medina Ainslie.

Cuando se le solicitó dar su opinión acerca de la detención y liberación del exgobernador Rodrigo Medina, respondió: ese tema no es mío, no me corresponde, sus abogados lo tratarán y no hay otro comentario que hacer, hay que esperar a lo siguiente , indicó.

En cuanto a la comparecencia de Greta Salinas, esposa del exmandatario de Nuevo León, el abogado defensor de la familia, Javier Flores, declaró que regresaría a la Subprocuraduría para que le instruyeran si hay fecha de comparecencia.

