El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, informó que en lo que va de la actual administración se han identificado a 200 de 671 cuerpos de personas en calidad de desconocidos, y 116 han sido entregados a sus familiares. Al momento se tienen instaladas 25 comisiones de búsqueda de personas en el país, en siete estados están en proceso de creación, mientras que se han entregado 47 millones 950,000 pesos a siete comisiones locales.

La Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana, dijo que diciembre de 2018 al 14 de agosto de este año se han localizado 522 fosas clandestinas, la mayor cantidad de ellas en Colima y Veracruz con 96 en cada entidad.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la investigación periodística que descubrió más propiedades de las que declaró el director de la CFE, Manuel Barttlet, se hizo para afectar políticamente al funcionario. López Obrador evitó un pronunciamiento mayor y dijo que será el propio Barttlet quien aclare la situación.

Luego de conocerse el caso de la niña Mariana que era atendida en el Hospital Infantil Federico Gómez y murió por la falta de medicamentos, debido a que la dejaron tres semanas sin una vacuna vital para el síndrome pre leucémico que padecía, el Presidente López Obrador afirmó que se debe investigar si hubo negligencia médica para castigar a los responsables de no suministrar los medicamentos. El Presidente de la República sorprendió cuando dijo: “vamos a suponer que está en un hospital, una niña o un niño, y aceptando sin conceder que no tienen el medicamento, ¿qué sociedad somos si la enfermera, el médico, el director del hospital, cualquier ciudadano no toma la decisión de comprar el medicamento para que no pierda la vida la niña o el niño?”.

El presidente negó haber solicitado la renuncia del director ejecutivo de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Luis Vera, quien no obstante este viernes dejará el cargo.

El Mandatario federal dijo que esa es una decisión del secretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, aunque también se mencionó que la renuncia está relacionada con presiones de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, para obtener la autorización en materia de Impacto Ambiental para la refinería de Tabasco.

AMLO admitió que ayer en la reunión plenaria con legisladores de Morena, si dijo la frase: “que se vayan al carajo los ambiciosos”. Indicó que se refería en general a los ambiciosos y no ha personas o grupos específicos. También confirmó que solicitó a Morena que no haya conflictos por la celebración de encuestas para elegir candidatos.