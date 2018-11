Las Caravanas de Migrantes centroamericanos que ingresan a México en búsqueda de llegar a Estados Unidos, coloca a la ciudades fronterizas en una condición de insuficiencia en las capacidades estructurales para su atención, comentó Vicente Sánchez, investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte.

“Ahora se está volviendo una rutina ya de migrar de Centroamérica bajo ese formato, y creo que ninguna ciudad no sólo en México sino en el mundo está preparada para recibir contingentes masivos”, dijo en entrevista.

Explicó que aunque en Tijuana, Baja California, hay la costumbre de tener presencia de migrantes que buscan desplazarse al norte o al sur, no se había dado la presencia de contingentes numerosos.

Con excepción, detalló, de los miles de migrantes de Haití que arribaron al punto fronterizo en 2016 en búsqueda de asilo en Estados Unidos, y que a la fecha tras ser rechazados, en la actualidad una gran cantidad se han establecido en este punto y en Mexicali, luego de integrarse a las actividades productivas de cada ciudad.

Sánchez explicó que el fenómeno de desplazarse en grupos numerosos, se puede entender ante las condiciones de inseguridad que imponen grupos de crimen organizado en la ruta migratoria.

En este sentido, refirió, que al ser México signatario de protocolos internacionales en relación con los derechos humanos y de migrantes, el país está obligados a “tratarlos con dignidad, darles las atenciones que recibe cualquier persona¨.

“Hay infraestructura civil e institucional para colaborar de manera entre el gobierno y la sociedad civil, pero es un movimiento masivo y en este momento hay un rebasamiento en las capacidades de esa infraestructura”, indicó.

Además, continuó, en el entendido de que esta gente está buscando entrar en Estados Unidos bajo el formato de refugio, se tiene que cumplir con una serie de protocolos establecidos en la propia normatividad internacional para poder acceder ese beneficio en el país de destino.

Consideró que aunque se ha reaccionando ante la emergencia, es necesaria un mayor despliegue de recursos institucionales para su atención.

“Hay una emergencia en varios sentidos y por cuestiones de la propia armonía de la ciudad y evitar incluso problemas sanitarios, tiene que atenderse de manera oportuna para que esta gente no se enferme, no se enferme, ni que tampoco sea criminalizada por parte de quienes no estén de acuerdo con su presencia local”, dijo.