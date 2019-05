El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, dio a conocer el "Quién es Quién en los precios de los combustibles" en el país del 16 al 22 de mayo, donde la marca Chevron fue la más cara en venta tanto de gasolina Megna, Premium y Diésel.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el funcionario aseguró que en estas seis semanas de revisión se ha visto una tendencia a la baja en los precios de los combustibles en toda la República Mexicana.

En el caso de la gasolina Regular, Chevron es la marca con el precio más alto con 20.73 pesos por litro, seguida de Arco con 20.07 pesos y Shell con 20.07 pesos por litro, mientras que las estaciones con los precios más bajos fueron Orsan con 19.25 pesos, Lodemo 19.29 pesos y Rendichicas con 19.31 pesos por litro.

Aclaró que en la marca Arco se está realizando un ejercicio especial porque la mayoría de sus gasolineras están en la zona fronteriza con Estados Unidos y su precio que tiene el incentivo fiscal, por eso se distorsiona el precio promedio.

Para la gasolina Premium, el funcionario apuntó que en estas seis semanas se ha visto una baja de 27 centavos en el precio promedio, donde Chevron es la más cara con 22.77 pesos por litro, Arco con 22.01 pesos y Shell con 21.64 pesos por litro.

En contraste, las marcas con los precios más bajos en la semana de referencia fueron Lodemo con 20.55 pesos por litro, Orsan con 20.59 pesos y Repsol con 20.78 pesos por litro.

En el caso del Diésel, Chevron vuele a ser la marca con el precio más alto al venderse en 22.05 pesos por litro, seguida de Arco con 21.86 pesos y Shell con 21.43 pesos por litro, en tanto, los más bajos fueron para Orsan 20.88 pesos, Rendichicas 20.91 pesos y Lodemo 20.93 pesos por litro.

Así en el precio del Diésel se ha observado una tendencia a la baja de 18 centavos a lo largo de las seis semanas de verificación.

En la semana del 16 al 22 de mayo se evaluaron 125 estaciones elegidas por sorteo, de las cuales 11 (franquiciatarios de Pemex) no permitieron la revisión, 81 no presentaron irregularidades y 11 resultaron con resultados negativos al no dar litros de a litro.

Se verificó un total de 1,746 bomabas/mangueras, de las cuales 14 fueron inmovilizadas por no dar litros de a litro.

Para el caso del Gas LP, en tanques estacionarios el Grupo Gutiérrez Nieto fue el más caro al vender el combustible en 10.79 pesos por litro, seguido de Grupo Mabarak con 10.64 pesos y Grupo Solache con 10.54 pesos por litro, mientras que las marcas con el precio más bajo fueron Grupo Tomza con 8.40 pesos, Grupo Zeta con 8.46 y Grupo Ultragas con 8.65 pesos por litro.

En cilindros, el Grupo Mabarak fue el más caro al vender en 19.97 pesos el kilo de Gas LP, seguido de Damiano con 19.61 y Grupo Garza Obregón con 19.55 pesos por kilo; en contraste, los más bajos fueron para Ultragas con 15.92 pesos, Grupo Pagasa con 16.32 y Metropolitano con 16.76 pesos por kilo.

El funcionario federal detalló que el margen de venta de gas por kilo es de hasta seis pesos, por lo que invitó a los consumidores a comparar y comprar donde se les ofrezca el mejor precio.

Seis semanas con precios a la baja

Sheffield Padilla también informó que en las últimas seis semanas, los precios de las gasolinas Magna, Premium y el Diésel han ido a la baja, lo mismo que el gas LP.

Durante la conferencia de prensa explicó que la gasolina regular más cara se vendió en Navolato, Sinaloa y la más barata en el puerto de Veracruz.

En tanto, la gasolina Premium más cara se vendió en Macuspana, Tabasco y la más barata también en Veracruz.

Tanto en el caso de estas gasolinas como en el caso del diésel, al igual que en el caso del gas LP, tanto estacionario como por cilindro, los precios promedio al consumidor, mantienen una tendencia a la baja, añadió.