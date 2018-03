El candidato del PRI, PVEM y Nueva Alianza a la presidencia, José Antonio Meade, proclamó que la coalición Todos por México habrá de pelear por cada voto y cada uno de los más de 18,000 cargos de elección popular que se disputarán el próximo 1 de julio.

“A quienes pensaban que no íbamos a dar la batalla en cada espacio, en cada territorio, (...) y por la presidencia de la República les decimos: ‘aquí estamos y les vamos a ganar’”, dijo el simpatizante priista, arropado por los miembros de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), durante el festejo por el 75 aniversario de uno de los sectores del PRI.

En entrevista, cuestionado sobre si Ricardo Anaya, también candidato presidencial, debe declarar ante la PGR sobre las acusaciones de lavado de dinero en su contra, Meade Kuribreña respondió: “Ante la instancia correspondiente y, más allá de eso, ante la ciudadanía. Cualquiera que quiera ser presidente tiene que estar dispuesto, como yo, a dar explicaciones de 100% de su actividad, de 100% de sus gestiones y asumir su responsabilidad”.

Desde su óptica, “llama muchísimo la atención” que, en el contexto de las próximas elecciones, haya candidatos que no quieren debatir ni enfrentar a los medios y contestar preguntas.

“Vemos, reiteradamente, que se le pregunta a Andrés Manuel de qué vive él y de qué viven sus hijos y qué contesta. Y vemos, sistemáticamente, a un candidato del Frente, pues que no enfrenta ni sus responsabilidades, ni siquiera el cuestionamiento de los medios, que acostumbra no dar, no ofrecer y no contestar preguntas. Además de que no le gusta debatir, llama poderosamente la atención”, dijo.