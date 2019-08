El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que enviará una carta a los dirigentes de Morena para pedirles que eviten el fraude en la elección interna para nombrar la nueva dirigencia.

“Lo que quiero es expresar mi sentimiento sobre lo que se tiene que cuidar en Morena, es decir, cómo se tienen que mantener ideales y principios y no dar entrada al oportunismo y a la politiquería, que no debe de ser el objetivo el buscar el poder por el poder, ni mucho menos la ambición del dinero, que el objetivo tiene que ser el servir al pueblo, pero eso lo quiero explicar.

“Desde luego que no haya manipulación, que no haya inducción al voto, que no haya acarreo, que se deje en libertad a los militantes, a los ciudadanos que decidan.

“Y una última recomendación es que no estén pensando que la gente está dormida, porque se van a llevar, se van a seguir llevando sorpresas, porque los ciudadanos donde quiera que voy —pero no sólo es el que milita en Morena— el mexicano está muy despierto, muy informado, muy politizado, muy consciente, muy avispado”, aseguró.

De acuerdo con fuentes consultadas, Bertha Elena Luján Uranga es la más fuerte candidata para suceder en la dirigencia nacional a la actual presidenta, Yeidckol Polevnsky, quien también anunció que buscará ser reelegida en el cargo. Se espera que en la contienda también pueda participar el diputado Mario Delgado.

Originalmente, el III Congreso Nacional de Morena se realizaría el 20 de noviembre, aunque el Comité Ejecutivo Nacional modificó la convocatoria, y ahora se realizará el 23 y 24 de ese mes. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no asistirá porque no desea intervenir en el proceso de sucesión.

“Yo no me meto en eso. Incluso eso le deseo a todos los partidos, a todas las organizaciones, que les vaya muy bien, que no haya divisiones, que no haya mezquindades, que por encima del interés personal, por legítimo que sea, se ponga el interés superior de la nación”.