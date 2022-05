La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que habrá de contratar un nuevo peritaje para determinar las causas del colapso del tramo elevado de la Línea 12 del Metro capitalino, sucedido el 3 de mayo de 2021 y que provocó la muerte de 26 personas y más de un centenar de heridos.

“No solamente es este juicio (que inició el gobierno capitalino por la vía civil y quizá también penal contra la firma noruega DNV contratada para realizar el peritaje independiente), sino que estamos llamando a un tercero, a un ingeniero, ingenieros reconocidos que hagan esta valoración y que se presente toda la verdad; y, al mismo tiempo, (contamos con) el dictamen de la Fiscalía General de Justicia, que ya estableció claramente cuáles fueron las causas (del colapso)”.

A pregunta específica sobre si el gobierno que encabeza contrataría otra empresa para hacer un nuevo peritaje independiente, respondió que sí.

“Se está buscando a un grupo de ingenieros de calidad”, aseguró.

Y que todo lo que se “está haciendo será “público”.

Recordó que hay un grupo de “siete expertos, los mejores ingenieros estructuristas que hay en México, que están haciendo el Proyecto Ejecutivo de la rehabilitación (de la llamada Línea Dorada) y todo eso va a ser público, de qué fue lo que encontraron, cómo se encontró y cómo se está rehabilitando”.

Insiste en politización

En entrevista colectiva, Sheinbaum reiteró que su gobierno no permitirá que la empresa DNV politice el tema del colapso de la Línea 12 con la entrega del tercero y último informe de su peritaje, que fue realizado por DNV México y por tanto “no tiene calidad, es tendencioso y no cumple con las condiciones (técnicas de la firma noruega, que sí se cumplieron en los reportes uno y dos)”.

Cuestionada sobre qué responde a DNV, que informó que ya entregó a las autoridades capitalinas su tercer informe y que no incurrió en falta, respondió:

“No, pues que sí lo hicieron y por eso hay una rescisión de contrato y por eso hay una demanda civil, por lo pronto; y, ya se tiene que determinar, es parte de un juicio.

“Lo que nosotros no vamos a permitir es que se entregue un reporte que no tiene calidad, que es tendencioso y que no cumple con las condiciones y que, además, acaban politizándolo; eso es en realidad lo que pasó. O sea, solo el hecho del abogado que los representa. Entonces, esa es nuestra posición y esa la defendemos, porque lo más importante aquí es la verdad de lo que pasó”.

Aseguran violación de contrato

Ayer, el secretario de Movilidad de la CDMX, Andrés Lajous, indicó en entrevista con Grupo Fórmula que en el tercer informe DNV se “sembró” la falta de mantenimiento como parte de las causas del colapso del una parte del tramo elevado de la Línea 12, motivo por el cual se rechazó el peritaje.

El funcionario capitalino sostuvo que la tercera entrega del peritaje no cumplió con lo pactado en el contrato celebrado entre el gobierno de la CDMX y la empresa de origen noruego.

“La pregunta es, frente aun error de diseño y frente a un problema de construcción, como la ausencia de los pernos, ¿qué tiene que ver el mantenimiento? ¿cómo le das mantenimiento a una cosa que nadie te está diciendo que está mal diseñada? El error de diseño se descubre una vez que sucede el colapso”, indicó.

