El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hubo “prepotencia” por parte del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, ante la decisión que se tomó de bloquear los perfiles, en Facebook e Instagram, del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, además de que se dejó un antecedente de censura.

“Esto que hicieron hace unos días en Estados Unidos es una mala señal, es un mal presagio que deciden empresas particulares silenciar, censurar, eso va en contra de la libertad (…) luego leí la carta del dueño de face y lo sentí con mucha prepotencia, con mucha arrogancia”, sostuvo.

El titular del Ejecutivo federal celebró, a su vez, que Trump haya garantizado que la transición será pacífica.

Por otra parte, comentó que se ha entablado un diálogo con el equipo del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, sobre el tema migratorio.

“A partir de la conversación telefónica que sostuvimos con el presidente Biden se acordó empezar a ver algunos asuntos bilaterales que tienen que ver con la agenda de México con Estados Unidos, particularmente lo relacionado con el tema migratorio, entonces eso ya se está tratando”, dijo.

Órganos autónomos

Por otra parte, López Obrador arremetió nuevamente contra los organismos autónomos al considerar que son costosos y han sido poco beneficiosos para la población.

El presidente López Obrador criticó el actuar del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) al reservar en su momento la información sobre la condonación de impuestos a empresas, así como en el caso Odebrecht cuya información fue reservada “y esta fue una decisión del Instituto de la Transparencia”.

Sobre el caso Odebrecht, es oportuno mencionar, en el 2018 el INAI instó a la entonces PGR a que diera a conocer de manera pública las indagatorias que llevaba sobre dicho asunto. En julio del año pasado reiteró su petición, ahora a la Fiscalía General de la República.

El presidente mexicano aseguró que ya se ha iniciado el debate sobre las funciones de los organismos autónomos con el INAI “que se crearon durante el periodo neoliberal para aparentar de que iba haber transparencia, de que se iba a combatir la corrupción, de que no iba a haber monopolio, cuando lo que han hecho es servir de cortinas de humo para que se cometan ilícitos y haya ocultamiento de información, son como tapaderas, son como organismos alcahuetes (…) y cuestan mucho, no sirven, no benefician al pueblo”.

Sobre otros organismos como la Comisión Reguladora de Energía (CRE), entre otros, López Obrador criticó el número de altos mandos que tienen.