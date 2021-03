Las últimos cuatro gobiernos federales han prometido mejorar el acceso de las mujeres a los servicios de salud, no obstante, persiste la “falta de acceso efectivo, oportuno y de calidad a los servicios médicos”, y hay “ausencia de un diagnóstico sobre las necesidades de salud de las mujeres”, determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En su tercera entrega de revisión a la Cuenta Pública del 2019, la Auditoría realizó el estudio “Evaluación de la atención médica preventiva para mujeres sin seguridad social”.

Ahí mencionó que los diagnósticos incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) de los sexenios 2001-2006, 2007-2012, 2013-2018 y 2019-2024, se refirieron a la falta de prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles en las mujeres sin acceso a algún servicio de seguridad social, las desigualdades entre la población que cuenta con acceso a un esquema de seguridad y la población abierta, y la presencia de muertes evitables en las mujeres. Sin embargo, no se precisaron las necesidades específicas de prevención de enfermedades en las mujeres sin seguridad social, por lo que no se dispuso de los elementos suficientes para la toma de decisiones.

Abundó que en el periodo 2004-2019, el derecho humano a la salud de las mujeres se centró en la atención a la salud materna, la planificación familiar, los servicios de salud sexual y reproductiva de adolescentes, la prevención de la violencia familiar y de género, y la prevención y atención del cáncer cervicouterino y el de mama.

“Lo cual refleja el hecho de que la mujer es reconocida más por su función reproductiva, que productiva, por lo que se da más atención al control y supervisión de esta función, y menor importancia y seguimiento a problemas tales como las condiciones y riesgos en el trabajo, y el impacto de las condiciones sanitarias inadecuadas”, se indicó.

La ASF refirió que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2018 de las 23 millones 586,400 personas que no estaban afiliadas o inscritas a algún servicio médico, el 46.3% (10 millones 929,500) eran mujeres.

