El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, confirmó que se reunió con el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, aunque evitó revelar si en la reunión se abordó el tema de la supuesta reapertura de la investigación sobre el ministro Luis María Aguilar Morales.

“Es cierto que me reuní con el fiscal general, tratamos distintos asuntos, distintos temas. Por razones obvias, las pláticas que tengo con el fiscal no sólo son privadas, sino confidenciales, no podría yo ahondar más en este aspecto. Les ruego su comprensión porque estaría cometiendo un acto indebido al socializar temas que no sólo por educación, sino por ley tienen que ser absolutamente confidenciales”, dijo Zaldívar durante una conferencia de prensa esta tarde.

Posteriormente se le preguntó al ministro Zaldívar si podría confirmar que existe una carpeta de investigación del ministro Aguilar Morales, y por qué delitos. “No puedo hacer ningún comentario sobre ese tema”, respondió.

El ministro Zaldívar afirmó que no abordó asuntos personales con el fiscal Alejandro Gertz, como son los amparos que promovió Alejandra Cuevas Morán, quien es acusada por el fiscal de asesinar a uno de sus hermanos. El ministro dijo que en su momento, la Corte citará a comparecer a Gertz —en su calidad de víctima—, así como a sus familiares como denunciantes, a fin de resolver recursos judiciales.

“Ese asunto lo tiene el ministro Pérez Dayán que va a establecer su proyecto. Seguramente cuando esté el proyecto y se circule, es un hecho muy probable que tanto la familia de la señora, que está siendo afectada con este proceso, como el fiscal, pero no en su calidad de fiscal, sino de víctima, como Alejandro Gertz Manero, me pidan una audiencia para exponerme sus puntos de vista y en su momento los recibiré para escucharlos, pero en estas reuniones que tengo con el fiscal no se tratan asuntos personales, se tratan exclusivamente asuntos oficiales”, expresó.

