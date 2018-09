El diputado de Morena Pablo Gómez afirmó que las aportaciones que darán los legisladores del mismo grupo parlamentario al fideicomiso Por los Demás, creado por el partido para apoyar a los damnificados, serán voluntarias.

Indicó que en lo personal está de acuerdo con la medida tomada por el grupo parlamentario por la tarde del miércoles, y que estipula que cada uno de los más de 250 diputados de Morena entreguen 45,000 pesos al fideicomiso por el que en la víspera fue multado Morena por el Instituto Nacional Electoral (INE) y que fue finalmente revocado en tribunales.

“Sí, yo también lo deseo, yo estoy de acuerdo, muchos lo vamos a hacer, no sé quién no, pero no es algo obligatorio”, dijo Pablo Gómez previo al arranque de la sesión ordinaria.

Sobre la transparencia del fideicomiso, el diputado afirmó que está asegurada. “Nosotros confiamos en ese fideicomiso plenamente, las que están ahí son personas honorables, siempre lo han sido, el INE en su resolución fallida no señaló en absoluto ningún mal manejo por desvío de recursos, porque ni siquiera investigó cuál era el destino de ese fideicomiso, porque no le importaba, al INE le importaban otras cosas. Y por eso fracasó en su intento de desautorizar ese fideicomiso”.

En este sentido, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y coordinador de la bancada de Morena en la San Lázaro, Mario Delgado, indicó que el fideicomiso fue usado por sus contrincantes con fines políticos.

“Finalmente el Tribunal Electoral detectó que no hubo nada ahí, todo el manejo fue absolutamente limpio e impecable y es el único programa donde sí se llevó la ayuda directamente a los damnificados”, defendió.

Así como Pablo Gómez, Delgado indicó que el donativo es una decisión personal de cada diputado federal que integra la bancada del partido del próximo presidente de la República.

“Es un donativo personal de cada uno de los diputados al fideicomiso de apoyo a las víctimas del sismo. La decisión es sobre este mes y vamos a ir anunciando próximamente otras medidas”, acotó Delgado.

Y defendió, como su correligionario, la transparencia del fideicomiso. “Incluso se tiene la fotografía, el domicilio de todas y cada una de las personas que han recibido este apoyo”, concluyó.