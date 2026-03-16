Israel dice que tiene planes para al menos tres semanas más de guerra en Irán

Israel dijo el lunes que tiene planes detallados para al menos tres semanas más de guerra, mientras su ejército bombardeó durante la noche objetivos en todo Irán; por su parte, los ataques con drones iraníes provocaron el cierre temporal del aeropuerto de Dubái y alcanzaron una importante instalación petrolera de Emiratos Árabes Unidos.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán entró en su tercera semana sin un final claro a la vista, lo que ha provocado el cierre del estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del petróleo y el gas natural licuado del mundo, lo que ha disparado los precios del petróleo y ha avivado el temor a un repunte inflacionista mundial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el domingo ayuda a una coalición de países para reabrir la ruta marítima y advirtió de que la alianza de la OTAN se enfrenta a un futuro "muy malo" si sus miembros no acuden en ayuda de Washington.

Su llamamiento suscitó una respuesta cauta por parte de los aliados, quienes expresaron su apoyo a los esfuerzos diplomáticos para reabrir la ruta, pero se mostraron precavidos ante la posibilidad de una acción militar.

El portavoz militar israelí, el teniente coronel Nadav Shoshani, dijo a periodistas que existen planes operativos detallados para la guerra con Irán para las próximas tres semanas, junto con más planes para después.

El ejército ha definido sus objetivos como limitados a debilitar la capacidad de Irán para amenazar a Israel mediante ataques contra la infraestructura de misiles balísticos, las instalaciones nucleares y el aparato de seguridad.

"Queremos asegurarnos de que este régimen quede lo más debilitado posible y de que degrademos todas sus capacidades, todas las partes y todas las ramas de su aparato de seguridad", dijo Shoshani.

El ejército ha dicho que aún tiene miles de objetivos que atacar dentro de Irán.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, dijo que Teherán no ha solicitado un alto el fuego ni ha intercambiado mensajes con Estados Unidos, según la red de noticias estudiantil semioficial de Irán.

En Israel, las sirenas antiaéreas alertaron de misiles iraníes. La Guardia Revolucionaria de Irán dijo que Teherán había lanzado ataques contra zonas de Tel Aviv, la base aérea estadounidense de Al-Dhafra en Abu Dabi, la base naval estadounidense en Baréin y la base aérea de Sheikh Issa en Baréin.

Los mercados energéticos se enfrentaron a nuevas perturbaciones al suspenderse las operaciones de carga de petróleo tras un ataque con drones iraníes en el puerto de Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos.

El puerto del golfo de Omán suele ser un punto de salida crucial para el crudo Murban de los Emiratos Árabes Unidos, un volumen equivalente a aproximadamente el 1% de la demanda mundial.

Los vuelos en el Aeropuerto Internacional de Dubái, uno de los más transitados del mundo, se suspendieron durante varias horas tras un ataque con drones contra una instalación cercana de almacenamiento de combustible que provocó columnas de humo negro en el cielo. Arabia Saudí interceptó 34 drones en su región oriental en una hora, informaron los medios estatales. No se registraron heridos en ninguno de los incidentes.

El petróleo se mantenía sobre los 100 dólares el barril el lunes, un punto clave para Trump, ya que los precios en las gasolineras estadounidenses están subiendo mientras su Partido Republicano se enfrenta a las elecciones legislativas a finales de este año.

El domingo, Trump dijo que exigía a los países que dependen en gran medida del petróleo del Golfo que ayudaran a proteger Ormuz.

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En una publicación en redes sociales durante el fin de semana, dijo que esperaba que participaran China, Francia, Japón, Corea del Sur, Gran Bretaña y otros países.

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que Gran Bretaña no se vería arrastrada a una guerra más amplia con Irán, pero que colaboraría con sus aliados para reabrir la vía marítima, reconociendo que no sería fácil.

Japón afirmó que no tenía planes de enviar buques de guerra al estrecho, y Australia, que había anunciado que enviaría un avión de vigilancia militar y misiles para ayudar a defender los Emiratos Árabes Unidos, dijo que no enviaría a su armada.

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, descartó la participación de su país en cualquier actividad militar en la guerra de Irán, incluidos los esfuerzos para reabrir el estrecho.

"Esta no es nuestra guerra, nosotros no la hemos iniciado".

Trump dijo el domingo al Financial Times que podría posponer una reunión con el presidente Xi Jinping prevista para finales de este mes si China no ayuda a desbloquear el estrecho. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló, sin embargo, que si el viaje se reprograma será por cuestiones logísticas derivadas de la guerra, y no por motivos relacionados con el estrecho.

El Ministerio de Asuntos Exteriores chino no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.

Israel siguió bombardeando el Líbano y Gaza, atacando a militantes de Hezbolá y Hamás, grupos respaldados por Irán. El ejército israelí dijo el lunes que sus tropas habían iniciado operaciones terrestres limitadas contra posiciones en el sur del Líbano controladas por Hezbolá.