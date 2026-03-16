Semana Santa en Guerrero: un viaje entre el mar y la tradición

La Semana Santa es una de las manifestaciones culturales y religiosas más intensas de México. Y en Guerrero se vive con una mezcla fascinante de fe profunda, tradiciones coloniales y, por supuesto, el ambiente festivo de sus playas.

Durante esta temporada Guerrero se transforma en un mosaico de experiencias que invitan a reconectar con la tradición, la naturaleza y el espíritu viajero.

Desde la energía vibrante de sus playas hasta la serenidad de los pueblos entre las montañas, pasando por su vasta gastronomía llena de identidad, las costumbres profundamente arraigadas y la hospitalidad de su gente, el estado se convierte en uno de los destinos más diversos y cautivadores de México.

Taxco

Especialmente en esta temporada, entre la exuberante vegetación de la Sierra Madre del Sur emerge uno de los escenarios más emblemáticos de la Semana Santa en México, el Pueblo Mágico de Taxco de Alarcón, tan brillante como hecho a mano.

Llegada la época, sus calles coloniales de balcones floridos y rojos tejados, se transforman en el escenario de una celebración llena de fe y misticismo que ha trascendido generaciones. Aquí, la fe se vive con intensidad y respeto, y cada procesión se convierte en un momento de reflexión y admiración.

Uno de los principales escenarios lo encontramos en la majestuosa Parroquia de Santa Prisca y San Sebastián, una joya del barroco mexicano. En sus alrededores se respira un ambiente de profunda tradición en el que participan cofradías y penitentes manteniendo viva una de las tradiciones religiosas más impactantes del país.

Presenciar estas procesiones, especialmente las del jueves y viernes santo, es una experiencia sumamente emotiva en donde el sonido de los tambores, las sombras proyectadas por las velas y el paso solemne de los participantes crean una atmósfera única que envuelve a visitantes y locales por igual.

Taxco no solo invita a descubrir sus tradiciones, sino también sus encantos; por ejemplo, el Cristo Monumental, uno de los lugares más visitados donde se disfrutan vistas espectaculares del pueblo y sus alrededores, especialmente al atardecer, cuando el cielo se tiñe con pinceladas de tonos dorados y rosas.

Desde ese mirador privilegiado comienza también el viaje para explorar los tesoros que rodean a este Pueblo Mágico, un destino donde cada camino conduce a nuevas maravillas por recorrer, como la majestuosa Mina Prehispánica, las impresionantes Grutas de Cacahuamilpa, el encantador pueblo de Juliantla, o las imponentes Mil Cascadas.

Cada uno de estos sitios ofrecen postales repletas de historia y paisajes que parecen esculpidos por la naturaleza. Experiencias memorables que invitan a explorar sin prisa y paso a paso, en la riqueza natural y cultural que hace de esta región un lugar verdaderamente extraordinario para vivir la Semana Santa.

Más allá de la magia de Taxco, Guerrero es un estado con una gran diversidad y riqueza turística, tal es el caso de La Unión, la Costa Grande y la Costa Chica, destinos donde se puede disfrutar de mayor contacto con la naturaleza, a la par de descubrir playas vírgenes y comunidades costeras cuyo ritmo de vida es pausado y el paisaje parece detenido en el tiempo.

Ixtapa y Zihuatanejo

Más al norte, el binomio turístico de Ixtapa y Zihuatanejo ofrece un equilibrio perfecto entre lujo, naturaleza y autenticidad destacando sus hoteles, campos de golf y ciclopistas frente al mar, que se integran al encanto de un tradicional pueblo pesquero con bahías tranquilas, mercados locales y restaurantes donde el pescado fresco y los mariscos son protagonistas.

Acapulco

Mientras que el icónico puerto de Acapulco sigue siendo uno de los destinos favoritos para aquellos que buscan un ambiente divertido, vibrante y con el clima ideal para el bronceado perfecto. Sus playas, su animada vida nocturna y espectáculos emblemáticos, como los clavados en La Quebrada, forman parte de una experiencia que combina tradición y modernidad frente al Pacífico.

Sin duda alguna, en Guerrero la Semana Santa es mucho más que un periodo vacacional; es una oportunidad para vivir experiencias que conectan con la cultura, la naturaleza y las tradiciones de México. Es el momento perfecto para descubrir, redescubrir y dejarse envolver por la magia de un estado que celebra la vida, la fe y la belleza de México en cada rincón.

Esta Semana Santa conoce más sobre Guerrero, un destino donde cada paisaje, cada tradición y cada experiencia parecen hechos a mano.