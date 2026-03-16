El espejo sin filtro del desánimo

“En esta estúpida y tediosa época, lo más excéntrico que uno puede hacer es tener cerebro”, Oscar Wilde

Economía en crisis de valores y referentes, bajan esas tendencias que se presumían en las mañanas de un sexenio trágico, que sigue dejando a su paso, a pesar de los abandonos, huérfanos en la ausencia de credibilidad en el discurso, que hora es capaz de sorprendernos, pero en sentido inverso.

Día inhábil para los mercados financieros en México, laboran quienes tienen el compromiso con objetivos claros, sin pausas y sin treguas de por medio, la iniciativa privada y la informalidad que deja dividendos importantes está despierta hoy.

La política hace de este día, quizá reflexiones de lo que nos dejó el fin de semana, con tragedias en familias de altos ejecutivos, pero también sorpresa en una reaparición, en las ya no tan benditas redes sociales, de un Andrés Manuel que abre de nueva cuenta debate en sus pronunciamientos.

El libro donde salió a cuadro, con un escenario preparado y cuidado, dio paso a esa crítica donde hubo beneficios a su ausencia después de dejar el poder, pero no del todo; es más ahora cuestionable esta segunda incursión en la apertura para solicitar ayuda para el país caribeño socialista, Cuba.

Sin luz, sin agua, sin alimentos, es parte de esa travesía diaria de los que no han podido abandonar la Isla, los “apoyos”, sin pago o sin contraprestación de los países como México, no han salvado del arrinconamiento por el supuesto bloqueo que se aduce de los Estados Unidos, después de la revolución cubana, que solo beneficio a las cabezas visibles.

Lo que hoy está en la mesa de las discusiones no es Cuba, Ucrania, Venezuela o Irán, los mexicanos de a pie cuestionamos con suficientes argumentos, todo lo que se dejó de lado, lo que se prometió y no se cumplió, no sólo del gobierno anterior en lo federal, sino de más de cinco décadas en el dispendio por los excesos de políticos mexicanos, sin ningún tipo de juicio, menos de devolución de lo robado.

Se inició otro proceso de “negociación” con sus partidos políticos aliados, y luego entonces no es el pueblo quien solicita cambios, esos que terminen con privilegios, porque la transparencia se canceló, cuando era parte de una rendición de cuentas, ahora hasta los sindicatos vuelven a la opacidad.

Cuba no está a discusión en México, quien quiera seguirle el juego perverso a Andrés Manuel lo hará, y subirá como hemos visto, sus donativos, por cierto, libres de impuestos, para una asociación que tiene escasos siete días de estar registrada.

Volvemos la mirada a ese 2017 y los escarceos después del sismo, la coperacha que dio paso a limpiar, con figuras honestas de ese momento, las dudas y señalamientos con razón o no, de depósitos a cuentas en la incertidumbre.

Vaya que México es mágico, cuando no se ha podido, más bien querido, atender las invasiones a predios del sismo de 1985, y tenemos ante el desánimo de la realidad, el retrato cruel en el espejo sin filtro de la pobreza de este país ante nuestros ojos.

Cuba es un distractor mediático, si hubiera ese bloqueo del que se acusa, la Isla no hubiera sobrevivido, ante el asombro de muchos, desde palenque se escribe la solicitud de ayuda, como enviando el mensaje, ya están cercanos los palomeos de las listas y en eso también estaré, es lo realmente peligroso de esas reapariciones medidas y calculadas.

Entre líneas

La fatalidad viene acompañada de irresponsabilidad, los jóvenes están más sueltos que nunca antes, los frenos se han salido de control en casa, hay demasiadas tentaciones alrededor del futuro inmediato de México que debemos cuidar.