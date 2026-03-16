Dólar cae e inversores esperan reuniones de bancos centrales en medio de guerra en Oriente Medio

El dólar caía el lunes desde máximos de 10 meses en ⁠una semana repleta de reuniones clave de los bancos centrales mundiales, mientras la incertidumbre derivada del conflicto en Oriente Medio sigue lastrando los mercados.

El billete verde se ⁠ha beneficiado de la huida ⁠hacia activos de refugio desde que comenzaron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán a fines de febrero y por el repunte de los precios del petróleo. Otras divisas importantes, como el euro, se han visto perjudicadas por la dependencia de sus economías de las importaciones de crudo.

No obstante, los inversores se están posicionando de cara a las reuniones de los bancos centrales de esta semana, entre ellas las de la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón.

"En estos momentos, todo gira en torno al petróleo; no creo que el movimiento sea necesariamente correcto", afirmó Eugene Epstein, de Moneycorp en Nueva Jersey.

El euro cambiaba de rumbo tras tocar un mínimo de siete meses y medio temprano en la sesión y mejoraba un 0.62%, a 1.1485 dólares, mientras que la libra esterlina avanzaba un 0.61%, a 1.3302 dólares, justo por encima del mínimo de tres meses y medio tocado el viernes.

El índice dólar bajaba un 0.39%, a 99.95 unidades, cerca aún del máximo de 10 meses ⁠alcanzado el viernes, a 100.54.

Según la herramienta ⁠FedWatch de CME, el mercado ⁠ve en la actualidad cerca de un 100% de probabilidades que la Fed mantenga las tasas de ⁠interés sin cambios al término de su reunión del miércoles.

El yen llegó a cotizar justo por debajo de 160 unidades por dólar, su mínimo desde la última intervención para fortalecer la moneda en julio de 2024, en medio de presiones por la fuerte dependencia japonesa de Oriente Medio para el suministro energético y dudas sobre las perspectivas de tasas del Banco de Japón.

El dólar cedía más tarde un ⁠0.37% frente a su par nipón, a 159.12 unidades, y un 0.25% ante el yuan, a 6.887.