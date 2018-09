La próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que el nuevo gobierno ya tiene la definición de quiénes serán los beneficiaros de la ley de amnistía, entre ellos 100,000 jóvenes detenidos por posesión de drogas. Adelantó que se presentará en el Congreso una iniciativa de ley de desplazados y destacó que el nuevo gobierno busca “recuperar” el Estado de derecho.

Durante la inauguración del Foro Forbes: camino a la Transición, Sánchez Cordero dijo que la iniciativa de ley de amnistía que presentará Morena al Congreso tendrá como beneficiarios a campesinos que sembraron droga por necesidad; “también tenemos a jóvenes que por posesión de mariguana están ahorita privados de la libertad, hemos calculado alrededor de 100,000 o tal vez un poco menos; estos jóvenes tenían un poco más del mínimo permitido en nuestra legislación”.

Indicó que otro sector beneficiado serán las mujeres llamadas “mulas”, que han transportado droga, muchas de las cuales son indígenas.

“No están contemplados, porque no podría ser de otra manera, aquellos que han cometido delitos que no pueden ser amnistiados por los convenios internacionales y por la propia Constitución de nuestro país; aquellos que han sido homicidas, tratantes de personas, violadores, de desaparición forzada o delitos de lesa humanidad; éstos no podrían estar dentro de esta ley de amnistía”.

Sánchez Cordero consideró que esa ley es urgente, “por la cantidad de personas que están privadas de su libertad, que no han cometido estos delitos de alto impacto y que, sin embargo, están en este momento recluidas”.

Destacó que el nuevo gobierno tendrá como prioridad garantizar la búsqueda de personas desaparecidas y la identificación de cuerpos en las cerca de 1,300 fosas clandestinas que hay en el país. Indicó que también se garantizará un sistema de víctimas integral que resguarde derechos como la verdad, la justicia, la reparación y mecanismos de no repetición.

“No vamos a respetar, vamos a tratar de implementar el Estado de derecho, porque es conocido el grado de corrupción que tenemos en este país. Hay impunidad porque hay un sistema de justicia frágil”, sentenció.

“Vamos a recuperar el Estado de derecho para que vengan más inversionistas, vengan más turistas. Vamos a tener seguridad, ya vamos a combatir la violencia, porque no queremos corrupción ni impunidad, así que vamos a un Estado de derecho a plenitud”, añadió.

Mencionó que mediante las bancadas de Morena se presentará al Congreso una iniciativa de ley de desplazamiento de personas y otra para prevenir el embarazo entre adolescentes; expresó que la Comisión Nacional de Población será la responsable de esos dos temas.

Añadió que el gobierno que iniciará el 1 de diciembre implementará a fondo el sistema de justicia penal acusatorio, pues lo consideró indispensable para terminar con la impunidad.

Iniciarán censo

Olga Sánchez Cordero informó que la próxima semana comenzará el censo, casa por casa, para definir “con toda precisión” a los beneficiarios de los programas sociales del nuevo gobierno.

La también ministra en retiro afirmó que la administración de Andrés Manuel López Obrador no pretende ser paternalista ni populista con sus políticas públicas.

“Es un gobierno no asistencialista. A pesar de lo que se ha pretendido manejar, ‘la política populista y asistencialista del presidente electo’, nada más alejado de eso. La política que se pretende con el nuevo gobierno es una que quiere y pretende generar desarrollo, a una sociedad incluyente y a una recomposición social”, comentó.

Indicó que 7,000 voluntarios visitarán casas en todo el país para censar a beneficiarios del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro a personas adultas mayores, a personas con discapacidad y estudiantes de bachillerato, quienes recibirán un apoyo económico mensual.

Sin embargo, la senadora Olga Sánchez Cordero no ofreció detalles acerca del tiempo que llevará a los 7,000 voluntarios recorrer casa por casa del país y si ese número de personas será suficiente para mapear todo el territorio nacional. Tampoco precisó cuál será el criterio para definir qué zonas recorrerán y qué requisitos se fijarán para los potenciales beneficiarios.

