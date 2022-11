Al PAN, el gobierno ni lo chantajea ni lo dobla: Marko Cortés

Al reiterar que diputados, senadores, alcaldes y gobernadores del PAN han sido presionados por el gobierno federal en diferentes momentos, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, afirmó que a diferencia de otros partidos a los panistas no los chantajean ni los doblegan.

Durante un encuentro con legisladores, gobernadores y alcaldes panistas de todo el país, aseveró: “esa sensación de equipo, de cuerpo, esa es la que nos hace fuertes y esa es la que le dice al gobierno federal: con nosotros no. Con nosotros no se vale presión, con nosotros no se vale el chantaje, con nosotros son las razones, son las convicciones, son las propuestas. Y ahí sí, siempre encontrarán una mano extendida para construir en lo que es mejor para México.

“Esa es la gran diferencia de Acción Nacional. A nosotros no nos van a doblar, a nosotros no nos van a vencer y con esa fuerza es que tendremos que enfrentar las próximas batallas”, planteó.

Al aclarar que para el PAN en este momento no es prioridad conformar una alianza político-electoral, Marko Cortés indicó que los esfuerzos de su partido están en detener la reforma electoral que pretenden el gobierno federal y Morena.

“A mí me han preguntado ¿y qué onda con las alianzas electorales? Y decir ¡no! La prioridad hoy no son las alianzas electorales o las coaliciones, hoy la prioridad es defender a México, hoy la prioridad es defender el INE, hoy la prioridad es defender a las instituciones que por muchos años fuimos construyendo.

“Y viene la gran batalla, cuidar al INE, cuidar la libertad, cuidar la democracia, cuidar los Tribunales y en esa gran batalla México cuenta con Acción Nacional, nosotros estamos firmes, y dígaselo a toda la sociedad civil, Acción Nacional será el primero e irá por delante en la defensa del INE, y por eso hemos anunciado que concluyendo nuestra Asamblea Nacional el 12 y 13 de noviembre, estaremos sin colores partidistas, marchando en defensa de la libertad junto con la sociedad civil, ahí vamos a estar”, aseveró.

“Si no hay un INE autónomo, Tribunal autónomo, no hay un México con oportunidades y esa sí es la cruzada”, añadió.

En el auditorio Manuel Gómez Morin de la sede nacional panista, Cortés Mendoza reiteró que diputados, senadores, alcaldes y gobernadores del PAN han sido presionados por el gobierno federal en diferentes momentos, por lo que los llamó a resistir.

“¿Cuántas llamadas recibieron nuestros diputados federales y senadores, amenazas y ofrecimientos?, y resistimos, ¿cuántas llamadas seguramente habrán recibido nuestros coordinadores parlamentarios en los Congresos Locales?, y estamos resistiendo.

“Eso es lo que les quiero pedir, seguir resistiendo y actuar como cuerpo, actuar como equipo, teniendo la seguridad que sí atacan a alguno de nuestros alcaldes o presidentes municipales, que sí atacan alguna de nuestras gobernadoras o gobernadores, que sí atacan a alguno de nuestros diputados locales, federales o senadores, nos estarían atacando a todo el Sistema PAN, y cuando estamos unidos no pueden meterse con nosotros, lo que tenemos que ser es valientes, para poder cuidar y defender a México”, refirió.

En el evento estuvieron presentes, entre otros, la secretaria general, Cecilia Patrón, los gobernadores de Chihuahua, Maru Campos; de Yucatán, Mauricio Vila; el presidente de la Mesa Directiva en Diputados, Santiago Creel, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero; el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada; y el coordinador de Diputados en Ciudad de México, Christian Von Roehrich.