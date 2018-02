Con la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de revocar las reformas que el Instituto Nacional Electoral (INE) hizo al reglamento de elecciones para agilizar el conteo rápido, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) no podrá arrojar resultados presidenciales más allá de 12% hacia las 24 horas del 1 de julio, lo que abre la puerta a la especulación, advirtió el consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello, por lo que, dijo, trabajarán para encontrar alternativas y salir a tiempo con información para la ciudadanía.

Por unanimidad, en sesión extraordinaria, los integrantes del consejo General del INE acataron la sentencia que dictó la semana pasada el TEPJF relativa a la imposibilidad de abrir las urnas para identificar las boletas depositadas incorrectamente y así realizar el conteo más rápido.

Los consejeros del INE coincidieron en que la decisión retrasa la emisión oficial de resultados preliminares, lo que abre la puerta a la especulación y vulnera el derecho a la información.

La consejera Dania Paola Ravel Cuevas explicó que el artículo 294 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales indica de manera expresa que las actas se levantarán al concluir el escrutinio y cómputo de todas las votaciones.

Esperar la inspección de todos los cargos conlleva un retraso en el llenado de las actas y, por ende, en la obtención de los resultados. Ello, señaló, tiene implicaciones negativas para el conteo rápido y para el PREP.

“Si no hay actas de escrutinio y cómputo, no hay conteo rápido porque no tenemos la muestra para poderlos hacer. Esto puede generar suspicacias el día de la jornada electoral y puede también poner en entredicho la confianza de los resultados”, advirtió la consejera Ravel Cuevas.

Ante ello, el INE propuso que en el Reglamento de Elecciones se especificara que, una vez concluido el escrutinio y cómputo simultáneo de presidente con gobernador, se pudieran abrir las urnas de las otras elecciones para verificar si existía o no alguna boleta que, de manera equivocada, hubiese sido introducida.

El consejero Marco Antonio Baños Martínez pormenorizó sobre este punto y expuso que el Tribunal Electoral Federal ordenó al INE sujetarse a la legislación, lo que significa esperar hasta el final de todos y cada uno de los escrutinios y cómputos de las elecciones para proceder el llenado de las mismas y —en consecuencia— operar los programas subsecuentes, es decir, el conteo rápido y el PREP.

cuestionan resolución

El TEPJF privilegió el principio de certeza al dictar fallo en el caso; no obstante, para Baños Martínez hubo algunas reflexiones un poco apresuradas en la forma en que se planteó la sentencia.

De apegarse al contenido de la sentencia, prosiguió el consejero Baños, el conteo rápido será dado a conocer al filo de las 2 horas del 2 de julio, “a esa hora ya los candidatos presidenciales, los de las coaliciones, los independientes se habrán declarado ganadores de la contienda, en ese momento, los medios de comunicación a través de las encuestas de salida habrán dicho quiénes ganaron en su opinión o con base en los números que les den esas encuestas”.

En este sentido se pronunció Córdova Vianello, quien agregó “que la certeza no es sólo el apego estricto a la ley, sino cumplir con el derecho de las y los ciudadanos a estar informados”.

Expuso que con las modificaciones, refutadas por el TEPJF, el INE estimaba que se contaría con datos para poder hacer públicos los resultados de las tendencias del conteo rápido antes de las 23 horas del domingo 1 de julio.

Córdova Vianello aseguró, no obstante, que el INE trabajará en explorar todas las salidas jurídicas para que el conteo rápido no salga entre las 2 y las 5 de la mañana del 2 de julio, pues ello “no le sirve a la estabilidad política, no le sirve a la estabilidad financiera”.

En otro punto de la sesión, la autoridad electoral aprobó la designación de Miguel Ángel Chávez García y Roberto López Pérez, como consejero presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas y consejero electoral del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, respectivamente.

ana.langner@eleconomista.mx