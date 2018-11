El caso del exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa e implicados está en riesgo por la aplicación de criterios a modo empleados en forma retroactiva por parte de jueces y magistrados, acusó el subprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República (PGR), Felipe de Muñoz Vázquez.

En conferencia, expuso que en el caso de Javier Nava Soria, excontador del gobierno de Veracruz durante la administración de Javier Duarte, “esperamos lograr una sentencia condenatoria con los medios de prueba que nos quedan, pasando a una estrategia igualmente para el resto, aun con los no detenidos”, esto después de que un juez de control desechara diversas pruebas en su contra.

Muñoz Vázquez explicó: “Yo respeto al Poder Judicial, lo que no comparto a veces son este tipo de criterios. Porque también dentro de las preguntas que hacían (los medios), era que si el nuevo sistema de justicia penal funciona o no funcionaba, yo creo que es un sistema que sí funciona, quizás los que no funcionan son sus operadores, eso yo creo que lo tenemos que construir todos los actores y no abrogarse el derecho a uno sólo de esos actores”.

Más adelante, el subprocurador destacó que “la Procuraduría General de la República no comparte esos criterios porque lo único que generamos es impunidad y yo creo que la ciudadanía lo que reclama es que no exista impunidad”.

Advirtió que esos criterios a modo ponen en riesgo los procesos contra quienes tienen imputaciones graves, lo que podría dejar en libertad a varios de los implicados en el presunto robo y desvío de recursos públicos durante el mandato de Duarte de Ochoa, quien ha obtenido ya sentencias por lavado de dinero y otros cargos.

Las autoridades explicaron que en el caso de Duarte de Ochoa se buscó tener una sentencia rápida ante esta amenaza legal por parte de los jueces.

Aseguró que ante esta forma de actuar de jueces y magistrados, la PGR ya investiga. (Con información de Rubén Torres y Notimex)