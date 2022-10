AMLO revela lista de precandidatos de oposición a la presidencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló estes mañana un listado con los nombres de los posibles candidatos de oposición para ocupar la presidencia de México en el 2024.

Durante la conferencia de prensa matutina del jueves, Andrés Manuel dijo que son 42 los “presidenciables” y no 38 como señaló el día de ayer.

“Vamos a dar a conocer porque son los que han expresado que quieren, han parecido en encuestas, o los han propuesto, para que vean cuántos hay del bloque conservador, dije que 38, pero salieron 42, de una vez vamos a destaparlos”, comentó el mandatario.

La lista incluye a políticos, empresarios y periodistas; estos son los posibles precandidatos: el ex gobernador del Banco de México, Agustín Carstens; el líder nacional del PRI, Alejandro moreno; la senadora priísta Beatriz paredes; el periodista Carlos Loret de Mola; al ex gobernador de Guanajuato, Carlos Medina Plascencia; el empresario Claudio X González; el youtuber Chumel Torres; el senador duranguense del PAN, Damián Zepeda; el senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado; al ex senador y alcalde de Miguel Hidalgo, Demetrio Sodi de la Tijera; a la periodista Denisse Dresser; al ex candidato presidencial panista Diego Fernández de Cevallos; el senador independiente Emilio Álvarez Icaza; al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro; el ex secretario de turismo Enrique De La Madrid; al gobernador panista de Nuevo León, Fernando Canales Clariónd; al ex candidato presidencial y diputado Gabriel Quadri.

Gilberto Lozano; el empresario Gustavo de Hoyos; el senador y expresidente del PAN, Gustavo Madero; Alfonso Guajardo; José Ángel Gurría; Juan Carlos Romero Hicks; la senadora del PAN, Kenia López Rabadán; la senadora y comunicadora, Lili Téllez; el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova; el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas; la diputada panista y ex candidata presidencial Margarita Zavala; el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés; la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos; el gobernador panista de Queretano, Mauricio Kuri; el gobernador panista de Yucatán Mauricio Vila; el senador perredista y ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Angel Mancera; el senador priísta Miguel Angel Osorio Chong; el gobernador priísta de Coahuila, Miguel Angel Riquelme; la senadora emecista Patricia Mercado; el periodista Pedro Ferriz de Con; el ex candidato presidencial panista Ricardo Anaya; el gobernador de Nuevo León, Samuel García; el diputado panista Santiago Creel; el ex gobernador perredista de Michoacán, Silvano Aurioles y, la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez Ruiz.

En días recientes, el primer mandatario dijo que lo ideal al elegir un candidato o candidata sería que se resolviera de manera democrática, comentó que pueden iniciar los 38, pero al realizar las selecciones van quedando los mejor posicionados hasta que queden tres y ahí se decide..

“Ya más tampoco les voy a estar asesorando, pero que les ayude eso para que dejen de estar haciendo el ridículo. La verdad, no es por ahí la cosa. Son muy corajudos y es para decirles: Ternuritas”, concluyó Andrés Manuel López Obrador.

Por su parte el posible candidato o candidata de Morena podría salir de este listado: Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores; Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República; Gerardo Fernández Noroña diputado federal por el Partido del Trabajo y Adán Augusto López Hernánde, titular de la Secretaria de Gobernacion.