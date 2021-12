El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó al sector productivo y distribuidores a no abusar del fenómeno de aceleración de inflación en México para aumentar los precios y anunció que informará de manera pública quiénes están abusando y aprovechando la situación.

Durante la conferencia de prensa matutina habitual en Palacio Nacional informó que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, le comentó ayer miércoles que la inflación en Estados Unidos se traslada a México por la integración económica.

Desde su perspectiva, ante la inflación elevada se tiene que dar más atención a la producción; “producir más porque este fenómeno, en efecto, se originó porque hay mucho circulante, mucha demanda y poca oferta’’.

Además, explicó, tiene relación con los efectos de la Covid-19, que afectó las cadenas de producción, los costos del transporte marítimo e incrementó los precios de los alimentos y el acero, entre otros productos.

“Pero si tenemos más producción, evitamos que se produzca más inflación’’.

En México, como en todo el mundo, dijo, hay quienes se aprovechan de la situación y si hay inflación, aumentan los precios.

Comentó que Ramírez de la O le informó que habló con Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), para pedirle que a su vez llame a productores y distribuidores a que no abusen en una circunstancia como la que se enfrenta, de alta inflación.

“No todos los empresarios ni comerciantes actúan de manera abusiva ante un fenómeno así, de inflación; se aprovechan, no todos, pero sí se aprovechan fabricantes, distribuidores, comerciantes, en el mundo, no es un asunto sólo de México.

“Por lo que a nosotros corresponde es este llamado a decir: si tienes una inflación de 7%, y se habla de que va a ser transitoria, todavía no se define su duración, hay quienes hablan de 6, 3 meses, un año, no abuses, y ¿si es del 7%, por qué aumenta el 20% tu producto? Estás incrementando tus costos, sí, pero no te aproveches de las circunstancias’’

Y anunció que su gobierno dará a conocer públicamente, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), quién es quién en los precios de los artículos de primera necesidad.

“Va a ayudar bastante esto para ver quiénes abusan, quiénes son ventajosos, y quiénes están actuando con incrementos ajustados a la situación del mercado’’, completó.

