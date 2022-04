El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó este miércoles a accionistas de empresas extranjeras generadoras de energía eléctrica al diálogo, antes de presentar las denuncias penales correspondientes, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya resolvió que el auto abasto es ilegal.

“Aun cuando ya es ilegal, hago un llamado a estas empresas para que nos sentemos a ver cómo vamos a resolver el problema, porque yo tengo que aplicar la ley, porque si no me convierto en cómplice. Ya hay un marco legal’’, dijo la mañana de este miércoles desde Palacio Nacional.

Durante su habitual conferencia mañanera, explicó que se trata de al menos 20 empresas, la mayoría extranjeras, que dan servicio a 70,000 clientes.

Ojalá y ya empiecen a revisar con sus abogados lo que resolvió la Corte, para que se entienda que ya es ilegal, es un fraude ese mecanismo de auto abasto que crearon, es una especie de mercado clandestino, informal, ilegal", dijo.

“Entonces, tenemos que hablar. Yo no puedo hacerme de la vista gorda; no lo voy a hacer, pero también no quiero que lo primero sea las demandas penales. Lo primero es un llamado a sentarnos, al diálogo’’.

El primer mandatario comentó que está por terminar “el análisis de quiénes están en la ilegalidad completa; que violan la constitución’’, por lo que la negociación empezará, máximo, dentro de 15 días.

“Entonces, vamos a buscar un proceso de transición donde, desde luego, no se perjudique al pueblo, se proteja a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y, al mismo tiempo, se den opciones a quienes de manera consciente o inconsciente actuaron al margen de la ley. Vamos a llevar a cabo eso’’, aseguró.

Con la declaratoria de constitucionalidad de la ley eléctrica, afirmó, "se fortalece la CFE".

“Ya logramos nuestro propósito. Aún con el rechazo de la reforma constitucional, como se declaró constitucional la ley eléctrica que presentamos inicialmente, ya con los artículos de esa ley que se elevó a rango constitucional, ya la CFE puede poner a producir todas sus plantas; no podía hacerlo. Y puede ya despachar energía para pasar de 38% a 55 por ciento’’, finalizó tras agradecer a los diputados federales y senadores la aprobación de su propuesta de reformas a la Ley Minera para nacionalizar el litio.

