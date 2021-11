El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció este martes a los migrantes mexicanos que residen en Estados Unidos y otras partes del mundo por el envío de remesas a México, que ha ayudado a la reactivación de la economía y comercio del país, aseguró el mandatario.

A través de un video en sus redes sociales en el marco de su visita a Nueva York para presidir el Consejo de Seguridad de la ONU, AMLO destacó que las remesas han alcanzado cifras récord, ya que tan sólo el año pasado entraron a México 40,600 millones de dólares bajo este rubro.

López Obrador dijo que este dinero llegó al país “cuando más lo necesitábamos”, debido a la crisis sanitaria y económica a causa de la pandemia de Covid-19. Resaltó que este dinero es enviado por los migrantes a 10 millones de familias mexicanas.

“Va a 10 millones de familias, como 7,000 pesos por mes, eso es lo que ustedes ayudan a 10 millones de familias en México, de los pueblos, con ese dinero se reactiva la economía se ayuda al comercio, hay vida en los pueblos, es la principal fuente de financiamiento que tiene nuestro país, las remesas lo que ustedes envían a sus familiares”, destacó López Obrador.

El Presidente estima que para este 2021 la entrada de remesas será de un total de 50,000 millones de dólares.

AMLO hablará con Biden sobre regularizar situación de migrantes mexicanos

El presidente López Obrador informó que hablará con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que se cumpla el compromiso de regularizar la situación de los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos.

“Él tiene el compromiso de regularizar a 11 millones de migrantes, no es un asunto solo de él, se requiere de la aprobación del Congreso (de Estados Unidos), pero nosotros vamos a ayudar para que también el Congreso de Estados Unidos respalde al presidente Biden y se logre esta regularización”, dijo.

Señaló que otro de los temas que busca tratar con Biden es el que no se maltrate a los migrantes mexicanos, ni a ningún migrante del mundo.

López Obrador resaltó que la relación del gobierno mexicano tanto con Joe Biden como con Donald Trump ha sido respetuosa, “porque nosotros no queremos confrontación, no queremos pleito, lo que queremos es que nos respeten, porque somos un país independiente, libre soberano, no somos una colonia de ningún país extranjero, esto afortunadamente lo entendió el presidente Trump y también lo entiende muy bien el presidente Biden”, señaló.

El presidente mexicano aseguró que volverá a Estados Unidos y resaltó que está comprometido con los migrantes y prometió que nos les va a fallar.