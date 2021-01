El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la mañana de este viernes que su gobierno permitirá a particulares y funcionarios públicos comprar vacunas contra el Covid-19, lo que había sido una demanda de empresarios y Gobernadores.

En su habitual conferencia de prensa desde Palacio Nacional, informó que ordenó al secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, definir las reglas para la adquisición de vacunas por parte de particulares y funcionarios. Precisó que sólo podrán adquirir aquellas dosis que ya han sido aprobadas por la Cofepris como las vacunas de Pfizer o AstraZeneca.

Afirmó que su gobierno no pretende monopolizar el acceso a las vacunas ni que la vacunación se preste a la “politiquería”.

Sostuvo que quienes deseen adquirir producto deberán presentar a la Cofepris su solicitud y anexar el contrato de compra con la farmacéutica, “para que no anden engañando diciendo: voy a comprar y resulta que no hay en los hechos nada real, que es pura demagogia”.

El mandatario pidió a particulares y funcionarios que deseen adquirir vacunas que definan a qué sectores aplicará la vacuna, a fin de que no se duplique la aplicación.

AMLO mencionó que su gobierno garantiza el acceso universal y gratuito a la vacuna a todos los mexicanos, “y estamos aplicando ese plan y adquiriendo las vacunas; es más, ya se tienen los contratos, ya tenemos el presupuesto, y hemos decidido vacunar primero a los médicos y enfermas de hospitales Covid; y el segundo grupo adultos mayores lo más pronto posible, antes de que termine marzo”.

López Obrador refirió que “no quiero que se malinterprete. Hay empresas que quieren comprar vacunas y no se les permite porque el gobierno ejerce un monopolio de la aplicación de las vacunas. ¡No! lo mismo en el caso de los gobiernos estatales. Quieren adquirir vacunas, están en libertad para hacerlo; no quiero que se preste a la politiquería, este un asunto muy serio, y es mejor definir las reglas. No va a haber retraso en las autorizaciones”, planteó.

Cabe destacar que el jueves la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) le hizo llegar una propuesta para que la iniciativa privada financie la compra de más vacunas contra el Covid-19.

Durante una reunión a través de videoconferencia con Gobernadores del país, y con el secretario Jorge Alcocer, así como con el subsecretario Hugo López-Gatell, Sánchez Cordero dijo que el CCE propuso al gobierno federal establecer una mesa técnica para analizar el financiamiento, y para que las vacunas adquiridas sean para otros sectores de la población diferentes al personal médico.

