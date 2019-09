El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la investigación que abrió la Fiscalía General de la República contra el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, no es una persecución política de su gobierno.

Argumentó que fue el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, quien presentó la denuncia ante la Fiscalía en contra de Moreno, y destacó que toda denuncia debe ser investigada por parte de la Fiscalía.

“Tengo entendido que la presentó un dirigente del PRI, que fue gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz; entonces la Fiscalía tiene que atender todas las denuncias que se presenten de cualquier ciudadano y esclarecer los hechos. Hay que esperar a que la Fiscalía resuelva, no adelantarnos a los resultados y tener confianza en la Fiscalía. Eso es importante”, comentó.

Durante su conferencia esta mañana en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que, “cada vez es más claro de que nosotros no actuamos de manera perversa, nosotros no somos como los anteriores gobiernos que usaban la Procuraduría para perseguir a los opositores o para fabricarles delitos, o para protegerlos a los presupuestos delincuentes. Nosotros hemos dicho muchas veces que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, cero corrupción, cero impunidad”.

El Presidente dijo que en caso de que la denuncia contra Alejandro Moreno, exgobernador de Campeche, sea un acto de difamación, no es por parte del gobierno, sino de quien presentó la denuncia. “Pues puede ser, pero no de nosotros; digo, nosotros no usamos esos procedimientos”, sostuvo.

A petición de una denuncia de Ulises Ruiz, la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación contra el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, por presunto enriquecimiento ilícito en la adquisición de 16 inmuebles en Campeche, entidad que gobernó entre 2015 y 2019.

