El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció esta mañana que, luego de 13 años de ocurrida la explosión en la mina Pasta de Conchos, su gobierno recurrirá a expertos para iniciar el rescate de los cuerpos de los 65 mineros que quedaron atrapados el 19 de febrero del 2006.

En Palacio Nacional, López Obrador destacó que ya notificó de esta “decisión de Estado”, al empresario Germán Larrea, dueño de Grupo México que opera la mina Pasta de Conchos. Relató que el empresario le comentó que veía difícil el rescate. Sin embargo, López Obrador indicó que su gobierno seguirá adelante con el rescate.

Cuestionado sobre si hay un dictamen técnico que ofrezca garantía de que es posible, después de 13 años, encontrar los cuerpos, el mandatario federal indicó que se tendrá en su momento, aunque ya los familiares cuentan con ellos. Mencionó que “tenemos presupuesto” para llevar a cabo este procedimiento, aunque no ofreció el monto específico de recursos públicos que se destinarán para este propósito.

“En el caso de rescate de mineros, se habló con los familiares. Luisa María Alcalde (secretaria de Trabajo y Previsión Social) habló con los familiares de los mineros y es una petición que vienen haciendo desde hace mucho tiempo, y se buscó a Germán Larrea, aunque ya en otra ocasión yo se lo había planteado; está fuera del país, y nosotros tomamos esta decisión; estoy seguro de que no va a oponerse porque es una decisión con dimensión humanitaria, y es también una decisión del Estado mexicano. Como Presidente de la República he tomado esta decisión, y tengo facultades, podemos hacerlo, y no creo que se oponga”, expresó.

El Primer Mandatario argumentó que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social es la que este año cuenta con el mayor presupuesto de todas las dependencias de la Administración Pública Federal (40,000 millones de pesos). Consideró que parte de esos recursos serán suficientes para costear la operación de rescate de los cuerpos.

“Ya los familiares tienen hasta dictamenes, han ido avanzando, ha sido su demanda principal. Entonces, tomamos la decisión de hacerlos nosotros”, aseveró.

—¿En qué plazo podría iniciar el rescate? –se le preguntó.

“Ya, a partir de este anuncio, ya Luisa María va a empezar a trabajar con este propósito”, respondió.

—¿Qué le dijo Germán Larrea?- se le cuestionó.

“Que él veía muy difícil. Sin embargo, hay otras opiniones. Difícil en el sentido de que, por la explosión, que era improbable encontrar los restos, hay opiniones en otro sentido, de que sí es posible encontrar los restos, y vamos a intentar este trabajo, vamos a hacer este trabajo, porque lo consideramos importante. (…) es un compromiso que hice (en campaña) y que quiero cumplir”, respondió López Obrador.

El titular del Ejecutivo federal indicó que su gobierno está dispuesto, incluso, a pedir perdón a los familiares de los 65 trabajadores fallecidos en los hechos del 2006.

