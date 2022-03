El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que “un grupo opositor a nosotros” compró un aparato de espionaje para extraer información de los teléfonos de funcionarios de su gobierno porque “están decididos en seguir en la senda del golpismo mediático”.

Sin embargo, dijo que no puede prohibir que lo espíen. “Sí es ilegal, pero se van a sentir perseguidos”, si actúa para evitar el espionaje, aseguró el mandatario federal.

Ya ven como son de hipócritas; el tirar la piedra y esconder la mano, ¿no? Y el que nada debe nada teme. Imagínense cuánto tiempo llevamos nosotros siendo espiados, nomás que ahora lo están extendiendo a más personas”.

La mañana de este martes, durante la conferencia de prensa habitual en Palacio Nacional, López Obrador reveló que hace poco tiempo fue informado de “que todo este grupo que está en contra nuestra había comprado aparatos, y esto aprovecho para informarlo porque puede ser que no sea cierto pero son capaces de todo, para sacar información de celulares. No sé porque no tengo yo experiencia en estas cosas, en esas tecnologías, pero es sacar las memorias de los teléfonos, hackear".

Se trataría de un equipo de “muchos millones de dólares para intervenir y sacar información; esto, con propósitos políticos”, aseguró

“Es un grupo opositor a nosotros, no me informaron más…”, agregó, aunque adelantó que se podría tratar “de los mismos que (antes) se quejaban de que los espiaban “.

Toda la información que recibe, entre la que se encuentra la referida, finalizó, se la hacen llegar “millones de ciudadanos inteligentes, que no espías… Los choferes de los fifís, los chef, el compañero mesero, todos están ayudando y nos mandan información”.

rolando.ramos@eleconomista.mx

kg