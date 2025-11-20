Más de 73 mil docentes participan en Diálogos por la Diversidad en la CDMX: Mario Delgado

Con estas acciones se reafirma la importancia de reconocer la diversidad como un elemento fundamental en la vida social y educativa del país, señaló.

Los foros se llevan a cabo del 18 al 24 de noviembre de 2025 y se podrán seguir y/o consultar a través del canal oficial youtube.com/@aefcmsep, informa titular de la AEFCM, Luciano Concheiro Bórquez.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó que, con el propósito de fortalecer las prácticas educativas mediante el intercambio de estrategias didácticas, de evaluación y acciones comunitarias que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos humanos en el ámbito escolar, la dependencia a su cargo a través de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), realiza los foros “Diálogos por la Diversidad en las Escuelas de la Ciudad de México”, en beneficio de más de 73 mil maestras y maestros frente a grupo de la capital del país.

Señaló que estos encuentros, los cuales se realizan en la Escuela Secundaria Anexa a la Normal Superior y que cuenta con la participación de maestras, maestros, directoras, directores, supervisoras y supervisores de escuelas públicas y privadas de Educación Básica de la Ciudad de México, reafirma la importancia de reconocer la diversidad como un elemento fundamental en la vida social y educativa del país.

Reiteró que, conforme a los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Sistema Educativo Nacional (NEM) debe promover el reconocimiento de la pluralidad y la dignidad humana, mediante prácticas pedagógicas que impulsen la convivencia armónica, el respeto mutuo y el desarrollo integral de las y los estudiantes.

Por su parte, el titular de la AEFCM, Luciano Concheiro Bórquez, destacó que las naciones latinoamericanas se han construido a partir de la participación y las luchas de diversos sectores sociales, incluyendo al magisterio, las mujeres, los campesinos, los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, las personas con discapacidad, migrantes, refugiados, asilados, desplazados e integrantes de la diversidad sexogenérica.

Concheiro Bórquez informó que, dentro de las actividades de los foros, que se están llevando a cabo del 18 al 24 de noviembre, se realizarán conferencias magistrales, conversatorios, mesas de diálogo y espacios de intercambio profesional dirigidos al personal docente de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, educación especial y educación para adultos, con el propósito de consolidar una educación pública inclusiva y con enfoque de derechos.

En el tercer día de actividades las y los docentes participantes han expresado su rechazo a toda forma de discriminación, exclusión, racismo, xenofobia, clasismo, machismo y violencia en los centros escolares y espacios laborales. Reafirmaron su compromiso con la construcción de ambientes educativos seguros, libres de violencia y centrados en el respeto a la dignidad de cada integrante de la comunidad escolar.

De igual manera, se pronunciaron a favor de consolidar una transformación profunda de las relaciones escolares, colocando en el centro el reconocimiento pleno de los derechos humanos como principio rector para la vida educativa, tal como se abordará a lo largo de las actividades del foro.

Los trabajos, reflexiones y materiales desarrollados durante los foros serán publicados y puestos a disposición del público en el portal Registros y Huellas Pedagógicas, Transformación de las Escuelas en la Ciudad de México, con el fin de fortalecer la formación docente y el intercambio de experiencias exitosas en materia de inclusión y derechos humanos.

