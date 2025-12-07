12 de enero, fecha clave para Ismael “El Mayo” Zambada en EU

La sentencia sobre el destino que depara a Ismael “El Mayo” Zambada cambió de fecha. No se posterga, por el contrario se adelanta unas horas, toda vez que el juez Brian. M. Cogan adelantó para el 12 de enero de 2026 la audiencia que originalmente estaba prevista para el día 13 del mismo mes.

De acuerdo con las autoridades judiciales de Estados Unidos, el juez conocido por ser incorruptible recibirá al capo del narcotráfico en punto de las 10:00 horas, en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York.

Aunque se declaró culpable en agosto de 2025 de dos cargos de narcotráfico y empresa criminal continua, la defensa de Zambada aún tiene hasta el 29 de diciembre para presentar el memorándum de sentencia y cualquier objeción.

En caso de que lo logren los abogados del “Mayo Zambada”, el equipo legal del Gobierno de EU tendría que presentarse antes del 5 de enero de 2026.

El cambio de fecha también ocurre sólo unos días después de que Joaquín Guzmán, hijo de "El Chapo" Guzmán Loera, se declarara culpable de narcotráfico ante la justicia de Estados Unidos.

Hijo de "El Chapo" se declara culpable de narcotráfico en EU

Joaquín Guzmán López, hijo del famoso narcotraficante mexicano "El Chapo", encarcelado en Estados Unidos, se declaró culpable el lunes ante un tribunal federal en Chicago de tráfico de drogas y participación en una organización criminal.

Según los términos de este acuerdo de culpabilidad, cuyo texto fue consultado por AFP, Guzmán López, de 39 años, enfrenta al menos diez años de prisión por el cargo relacionado con su participación en una organización criminal.

En cuanto al cargo de tráfico de drogas, por el cual podría ser condenado cadena perpetua, el juez podría dictar una sentencia reducida dependiendo de su nivel de cooperación con la justicia.

A cambio, el hijo de "El Chapo" se comprometió a "cooperar plena y sinceramente en cualquier asunto que le sea requerido" por la justicia estadounidense, proporcionando información y testimonios "completos y veraces".

Uno de sus hermanos, Ovidio Guzmán López, detenido sin derecho a fianza tras su extradición de México a Estados Unidos en 2023, ya se había declarado culpable en julio pasado en Nueva York de cargos similares.

Ambos están acusados, junto con otros dos hermanos actualmente prófugos, Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Guzmán Salazar, de haber asumido las actividades de su padre, Joaquín "El Chapo" Guzmán, exlíder el cartel de Sinaloa.

"El Chapo", de 68 años, cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Colorado, tras ser condenado en 2019.