Este verano puede ser el impulso que tu currículum estaba esperando

El verano trae algo que durante buena parte del año escasea: el tiempo. Para algunos será sinónimo de descanso, para otros de viajes o reuniones familiares. Sin embargo, también puede representar una oportunidad para invertir unas cuantas horas en adquirir conocimientos que generen beneficios durante muchos años.

No se trata de llenar la agenda de actividades, sino de aprovechar ese espacio para desarrollar una habilidad que, en unos meses, podría marcar una diferencia en el ámbito profesional o incluso personal.

De acuerdo con el World Economic Forum, cerca del 39% de las habilidades que hoy demanda el mercado laboral cambiarán antes de 2030 debido a la transformación tecnológica, la inteligencia artificial y la evolución de distintas industrias. En ese contexto, el aprendizaje continuo dejó de ser un diferenciador para convertirse en una necesidad.

Imagen ilustrativa tomada de Magnific

Aprender ya no significa volver al salón de clases

La forma de aprender también cambió. Hoy existen cursos especializados, certificaciones, programas en línea y clases de corta duración que permiten desarrollar habilidades específicas sin necesidad de hacer una pausa en la vida profesional.

No es casualidad que el concepto de lifelong learning (aprendizaje permanente) sea una de las principales recomendaciones de organismos como la Organisation for Economic Co-operation and Development, que destaca la actualización constante como un factor clave para mejorar la empleabilidad y adaptarse a un mercado laboral en constante cambio.

Dar el primer paso puede ser más fácil de lo que imaginas

Si una de tus metas para la segunda mitad del año es crecer profesionalmente, cambiar de trabajo o simplemente desarrollar una nueva habilidad, existen opciones que pueden ayudarte a comenzar sin que el costo sea un obstáculo.

A través de Club El Economista, los suscriptores pueden acceder a beneficios en instituciones y plataformas de capacitación que impulsan el aprendizaje continuo.

Descuentos en programas de capacitación y certificaciones para fortalecer habilidades profesionales y mantenerse actualizado.

para fortalecer habilidades profesionales y mantenerse actualizado. Beneficios en cursos especializados enfocados en liderazgo, innovación, herramientas digitales y desarrollo personal.

enfocados en liderazgo, innovación, herramientas digitales y desarrollo personal. Opciones de formación continua pensadas para quienes buscan aprender a su propio ritmo y convertir el conocimiento en nuevas oportunidades.

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Dentro de algunos meses quizá no recuerdes cómo pasaste cada día de estas vacaciones de verano. Lo que sí podría acompañarte durante mucho más tiempo será aquello que decidiste aprender.

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