"Que cada quien se encargue de su parte": Sheinbaum responde a Espriella sobre cárteles mexicanos

La presidenta Claudia Sheinbaum recomendó al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, que se haga cargo de lo que le corresponde a su país en la lucha contra el crimen organizado, luego de que este declarara como "objetivo militar" a los cárteles mexicanos.

"Cada quien que se encargue de su parte, Colombia que se encargue de su parte. Y nosotros nos encargamos de nuestra parte (...) que atienda los asuntos allá", dijo Sheinbaum. Para la mandataria, "las diferencias políticas" entre un proyecto de país y otro no deberían dañar la cooperación entre Estados en este tipo de temas.

Sheinbaum destacó que "hay colaboración y hay cooperación con Colombia desde hace mucho tiempo", y no solo desde el gobierno de Gustavo Petro. "Hay una relación de las Fuerzas Armadas de Colombia y las Fuerzas Armadas de México y hay mecanismos de colaboración, eso existe", señaló en conferencia de prensa.

Las palabras de Sheinbaum hacen referencia a las declaraciones de Abelardo De la Espriella cuando todavía era candidato, en las que advertía "a los carteles mexicanos que están en el Cauca" y al resto de "bandidos" que operan en Colombia, que los declararía "objetivo militar".

"Toda esa sangre que le han hecho perder y que han derramado el pueblo caucano se la voy a cobrar gota a gota. Con esos bandidos no voy a tener ninguna consideración", amenazó, en la misma línea de lo que dijo este jueves al recibir las actas que lo acreditan como presidente electo de Colombia.

"A esas personas que están al margen de la ley, disponen de un mes para entrar en razón, organizar su sometimiento al Estado de derecho. En mi gobierno no habrá ofertas generosas", sentenció.