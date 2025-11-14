Todos respiramos el mismo aire

Hace algunas semanas, en Nueva Delhi, en un intento por contener un período severo de contaminación del aire, sembraron nubes para provocar lluvia. Además de la incertidumbre que este tipo de acciones tiene para que la lluvia caiga donde se desea, la química de la atmósfera funciona de manera diferente para que eso sea una verdadera solución.

Si bien la lluvia puede capturar partículas de polvo, polen y compuestos como el dióxido de azufre, no puede arrastrar los muchos contaminantes que se emiten y los otros que se forman como parte de las reacciones atmosféricas en las que también interviene la luz, la temperatura y otros elementos.

Estas reacciones químicas hacen que las acciones superficiales, como provocar lluvia, sólo generen gastos y no solución. Por otra parte, en los casos en que la lluvia arrastra algunos contaminantes, sólo los lleva al suelo, al agua, a la vegetación y a la infraestructura de los pueblos y ciudades. La verdadera solución es evitar o al menos disminuir la generación de contaminantes y para ello todos los sectores económicos y las personas necesitamos contribuir. Un dato muy relevante que da la Organización Mundial de la Salud es que de los cerca de 8 millones de personas que cada año mueren prematuramente en el mundo por la contaminación del aire, poco más de 3 millones se debe a la mala calidad del aire ¡al interior de sus domicilios!

Las ciudades más contaminadas del mundo se encuentran principalmente en Asia, sin embargo, el resto de las ciudades medias y grandes del mundo también padecen, cada vez más, problemas serios de contaminación.

En la última reunión ministerial del G20 realizada en Ciudad del Cabo, por primera vez se incluyó como declaración, la relevancia de esfuerzos conjuntos para generar conocimiento, tecnología e intercambio de experiencias que permitan trabajar con más fuerza y compromiso para lograr una mejor calidad del aire en los pueblos y ciudades del mundo.

Esta declaración ministerial compromete a los miembros del G20 a mejorar el monitoreo, fomentar la cooperación internacional, compartir datos y promover medidas para reducir los contaminantes.

En el caso de México, los especialistas en este tema coinciden en que la calidad del aire requiere asumir una responsabilidad colectiva.

Y en esta responsabilidad compartida, hay acciones que pasan por decisiones tan cotidianas como revisar y eliminar las fugas de gas en las estufas y calentadores de agua o elegir líquidos de limpieza sin aroma.

Y también pasan por compromisos del sector empresarial para eliminar las emisiones contaminantes de las industrias, producir vehículos de bajo costo que sean verdaderamente híbridos. Es decir, que no sólo simulen ser híbridos al tener motores eléctricos para el encendido o para los aditamentos del vehículo, sino que parte de sus sistemas eléctricos sean para el funcionamiento del motor.