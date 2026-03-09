Tendencias y señales

Gráfico EE

La mejor, GRUMA

Los papeles de la productora de harina y tortillas Gruma cerraron la semana pasada en la BMV con una ganancia en su precio de 1.75% a 314.13 pesos por unidad. En el año tienen un avance de 1.25 por ciento.

La peor, PE&OLES

Los papeles de la minera Industrias Peñoles bajaron 16.55% en la semana a 912.67 pesos cada uno en la Bolsa Mexicana de Valores. En el año pierden 3.6 por ciento. Su valor de mercado es de 362,764.2 millones de pesos.

AC Las acciones de la embotelladora de Coca-Cola, Arca Continental, tuvieron un retroceso de 0.23% la semana pasada en la Bolsa Mexicana de Valores. Pasaron de 207.28 a 206.81 pesos por unidad.

ALSEA La administradora de restaurantes tuvo una semana negativa en la BMV pues sus acciones perdieron 6.34% al pasar de 60.75 a 56.9 pesos cada una. En lo que va del 2026 gana 5.62 por ciento.

AMX Los títulos de América Móvil, propiedad de Carlos Slim perdieron 5.36% durante la semana en la Bolsa mexicana, al pasar de 22.39 a 21.19 pesos cada una. En lo que va del año avanzan 13.74 por ciento.

ASUR Los títulos de Grupo Aeroportuario del Sureste, administrador del aeropuerto de Cancún, perdieron 4.05% la semana pasada en la Bolsa mexicana. Pasaron de 619.07 a 593.97 pesos cada uno.

BBAJIO Los papeles de Banco del Bajío tuvieron una pérdida de 10.92% la semana que terminó el viernes anterior en la Bolsa mexicana. Pasaron de 57.58 a 51.29 pesos cada uno. En el año avanzan 12.77 por ciento.

BIMBO Los títulos de la panificadora más grande del mundo, Grupo Bimbo, retrocedieron 2% en la Bolsa mexicana, al pasar de un precio de 62.48 pesos a uno de 61.23 pesos. En valor de mercado la emisora perdió 5,380.93 millones de pesos.

BOLSA Grupo BMV perdió 127.82 millones de pesos en valor de capitalización la semana pasada en el centro bursátil. Sus papeles pasaron de 38.04 a 37.81 pesos, equivalente a una caída de 0.6 por ciento.

CEMEX Las acciones de la regiomontana Cementos Mexicanos bajaron en la semana 9.55% al pasar de 21.56 a 19.5 pesos cada una en la Bolsa mexicana. En valor de capitalización bursátil perdió 31,219.13 millones de pesos.

CHDRAUI Las acciones de la cadena de tiendas de autoservicio terminaron la semana con una caída de 1.02%, de 110.44 a 109.31 pesos por unidad. En lo que va del 2026 cae 11.36% en el valor de sus títulos.

CUERVO Los papeles de la tequilera más grande del mundo, José Cuervo, tuvieron una caída de 5.19% la semana pasada en la Bolsa. Pasaron de 17.54 a 16.63 pesos cada uno. En el 2026 pierden 19.66 por ciento.

FEMSA La dueña de las tiendas de conveniencia Oxxo cerró la semana con una ganancia en el precio de su acción de 0.79% a 194.76 pesos por unidad en la BMV. En el año ganan 7.09 por ciento.

GAP Al cierre de la semana pasada, los títulos de Grupo Aeroportuario del Pacífico perdieron 5.87% en la Bolsa mexicana a 423.03 pesos por unidad, equivalente a una pérdida en valor de mercado de 13,324.16 millones de pesos.

GCARSO Los títulos del conglomerado Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim, reportaron un retroceso semanal de 9.74% a 121.81 pesos en la BMV. En el año muestran una ganancia de 3.28 por ciento.

GCC Los papeles de GCC (antes Grupo Cementos de Chihuahua) tuvieron un retroceso de 5.59% la semana pasada en la Bolsa Mexicana de Valores. Pasaron de 200.32 a 189.13 pesos cada uno. En el 2026 ganan 3.56 por ciento.

GENTERA Los papeles Gentera, tuvieron un retroceso de 4.69% a 47.79 pesos por unidad en la Bolsa mexicana, desde los 50.14 pesos de la semana previa. En el 2026 avanza 3.71 por ciento.

GFINBUR Los títulos de Grupo Financiero Inbursa, propiedad de Carlos Slim, reportaron un retroceso semanal de 1.83% a 43 pesos, desde los 43.8 pesos de la semana previa en la BMV. En el 2026 retrocede 1.31 por ciento.

GFNORTE Los papeles de Grupo Financiero Banorte finalizaron la semana pasada con un retroceso de 3.25% a 190.01 pesos cada uno en la Bolsa mexicana. En los últimos 12 meses muestran una ganancia de 29.36 por ciento.

GMEXICO La empresa minera Grupo México, líder en producción de cobre, tuvo un retroceso semanal en el precio de su acción de 11.54% a 193.75 pesos por título, y cerró con un valor de capitalización bursátil de 1.50 billones de pesos.

KIMBER Kimberly Clark de México, empresa de productos de higiene y cuidado personal, tuvo una pérdida en el precio de su acción de 3.84% a 41.57 pesos cada una la semana pasada en la Bolsa. En el año ganan 8.26 por ciento.

KOF Los títulos de Coca-Cola FEMSA tuvieron una pérdida de 2.62% durante la semana en la Bolsa mexicana. Pasaron de 191.44 a 186.43 pesos cada uno. En lo que va del año la emisora avanza 8.98 por ciento.