Samsung, entre las más reconocidas

Samsung Electronics fue reconocida por Interbrand, consultora global de marcas, como la quinta marca global más valiosa por sexto año consecutivo.

En la lista de este año, Samsung registró un valor de marca de 90,500 millones de dólares, con lo que mantuvo su posición como la única empresa asiática que permanece entre las cinco primeras del mundo desde 2020.

Según Interbrand, la evaluación de Samsung Electronics se vio positivamente influenciada por varios factores, entre los que destacan una mayor competitividad en IA en todas las divisiones de negocio de la compañía, así como una mejora de la experiencia del cliente gracias a la integración unificada de los productos e inversiones enfocadas en semiconductores relacionados con IA.

Molson Coors Beverage eliminará 400 puestos de trabajo asalariados en su división de América para finales de año como parte de un plan de reestructuración destinado a optimizar las operaciones.

La compañía cervecera y de bebidas indicó que los recortes de empleo, afectarán al 9% de su plantilla en la región e incluirán puestos vacantes, así como aquellos que podrían formar parte de programas de indemnización voluntaria.

Molson Coors prevé registrar gastos de reestructuración de entre 35 y 50 millones de dólares, principalmente por indemnizaciones y beneficios post-empleo. Planea centrarse en sus principales marcas de cerveza, a la vez que se expande a categorías como mezcladores premium, bebidas sin alcohol y bebidas energéticas.

Lock Capital Solutions, una compañía dedicada a la operación y administración de plataformas de inversión (feeder funds) para administradores de capital privado e inversionistas institucionales, dijo que realizará una inversión de 2,500 millones de pesos (136 millones de dólares) en un vehículo del que no dio más detalles.

La compañía dijo que las aportaciones que realice el fideicomiso hasta por el monto al que se hace referencia, se realizarán de tiempo en tiempo en los términos presentados a los tenedores de los certificados.

HSBC y el Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés) fortalecen su alianza filantrópica para movilizar inversión pública y privada en Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) que fortalezcan la seguridad hídrica en el norte de México y la resiliencia costera en el sur del país.

En el marco de la primera Semana de Acción Climática en México, WRI y HSBC realizaron un evento para anunciar la renovación de su alianza filantrópica por tres años más.

Esta nueva etapa amplía cinco años de trabajo conjunto entre HSBC, WRI y WWF en el marco de su Alianza de Soluciones Climáticas, una colaboración que alinea las finanzas y la ciencia para desarrollar soluciones que protejan los ecosistemas, al tiempo que fortalecen la estabilidad económica y la competitividad.

De acuerdo con el Banco de México, la degradación ambiental y la escasez de agua ya impactan en más del 4% del Producto Interno Bruto nacional.

Grupo Rotoplas, una empresa que vende productos y servicios para el manejo del agua, dijo que renovó el contrato con BTG Pactual Casa de Bolsa como su formador de mercado, con el objetivo de promover la liquidez y bursatilidad de su acción.

La empresa dijo que el nuevo contrato para el servicio de formador de mercado tendrá una vigencia de un año.

