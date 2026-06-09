Salamandras

La verdadera libertad nace del conocimiento. Spinoza

Entre la justificación y la confirmación que estamos haciendo mal, ni tan lejos ni tan cercanos a un sismo, después del susto en la península de Yucatán ayer lunes de un color negro inocultable, y no ese lila o morado que se sustituye con los impuestos del pueblo, sin su consentimiento, por cierto; el arrebato de los priistas en Coahuila, uno de sus dos bastiones junto con Durango y la serie de desencuentros por las manifestaciones de la inconformidad.

Filipinas y una sacudida terrible, no hay solidaridad con ese país de nuestra parte, no es Cuba que también sintió el movimiento telúrico, estamos ante los alegatos y las acusaciones subidas de tono, mientras con toda la razón, México se inscribe en los accesos restringidos al zócalo, los boletos para los partidos inalcanzables, la televisión de paga haciendo su agosto en junio, el mundial es para la elite y extranjeros, los mexicanos en sus casas o frente a un aparato transmisor en un centro comercial.

¿Hasta dónde somos capaces de mirarnos como país?, ¿hasta dónde hemos sido marginales ante en el sometimiento absurdo?, nos queda poco tiempo o nada para cambiar, ya está en el discurso del poder presidencial Díaz Ordaz, y quienes no habían nacido y no han leído de las manifestaciones de alumnos y la represión de 1968 los invito a buscar en esa lastimosa y condenable historia que no deseamos ver repetirse desde la capital del país.

A la distancia y con preocupación manifiesta, los hijos quieren saber cómo pensamos, escribir aún no es delito consignado, pero si un peligro latente para quien se atreve a rebasar limites no considerados violatorios de las libertades de expresión, aunque los caídos por el ejercicio periodístico son alarmantes, hoy Veracruz vive en la incertidumbre por una de ellas, sin más pecado que decir su verdad.

En las próximas cuarenta y ocho horas sabremos de que estamos hechos, no son las miradas y las cámaras que retratan casi todo, estas últimas, donde las tres televisoras más importantes fueron motivo de cierres viales y protestas también ayer, un inicio de semana que colapsa a la Ciudad de México, donde las contadas obras de maquillaje a granel, se caen por los excesos de corrupción y dispendio en lo inaudito, de esos aprovechamientos mezquinos ante un evento de tal magnitud.

Resolver o dejar pasar la avalancha de inconformidades, porque es tiempo de tomarse en serio los problemas del país, lamentable que la izquierda que arribó en 2018, sufra un desgaste entre sus propios grupos e integrantes, midiendo fuerzas y acotando espacios para 2027, la revuelta social es un caldo que se ha ido cultivando también desde esos resquicios de vanidades.

Nunca es el mejor momento para tomar las peores decisiones, el anuncio está en marcha y la preocupación se siente que huele a peligro, tenemos excusas y oportunidades, no solo es ponerse la camiseta de la selección, es al menos intentar descifrar y definir hacia dónde queremos el futuro inmediato de este país de enfermedades crónicas, que se le estrella en el rostro arrugado por los años a sus adultos mayores, la insolencia que sea la dadiva una manera de mal morir, después de años y años de trabajo en la tristeza y la decepción que no podemos cambiar.

Y es que la lluvia nos arrastra en sus cauces, con toneladas de basura de todo tipo, propaganda engañosa, inundaciones en pasos a desnivel, manifestaciones de maestros, transportistas, normalistas desatendidos y una sociedad en crisis de valores ante la realidad que asusta.

Entre líneas

Pertenece a la familia de las salamandras, es famoso por su capacidad única de regenerar extremidades y órganos. De forma silvestre, el ajolote mexicano vive exclusivamente en el sistema de canales, humedales y lagos de Xochimilco y áreas cercanas como Chalco y Tláhuac. Está en peligro crítico de extinción como los políticos de ocasión y no de vocación.