Los puros: lealtad antes que seguridad

Ayer, 2 de noviembre, convocó la Presidenta Claudia Sheinbaum a reunión de emergencia del gabinete de seguridad por la crisis en Michoacán, agravada por el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan y un líder de limoneros, evidentes respuestas de las bandas del crimen organizado a la ofensiva del Gobierno Federal.

Los puros del obradorismo le reprochan a Omar García Harfuch no defender al expresidente López Obrador y no cesan de acusarle hasta de operar para golpear a Andy López Beltrán. Ignoramos si tales intrigas reflejan el pensamiento del sector más radical de Morena o si sólo siguen instrucciones.

Como sea, tal actitud comprueba una vez más que “los puros” –fieles a la consigna del clásico reciente-, hasta en el combate el crimen organizado prefieren un 90 por ciento de lealtad y un 10 por ciento de eficacia.

¿Cuánto cuesta el huachicol a la Nación?

La semana pasada, en Veracruz, las autoridades descubrieron una minirefinería que con la coartada de procesar desechos de hidrocarburos en realidad procesaban crudo y producían gasolina y diésel y encontraron almacenados 250 mil barriles de combustibles ya refinados.

El tamaño de la minirefinería revela que no inició operaciones hace días, pero si demuestra que las bandas criminales no cesan de operar con evidente complicidad de profesionales del sector y, con la protección de funcionarios y empresarios que comercializan el producto.

Imaginamos que, si tenían almacenados 250 mil barriles de combustible y esa fuera la producción de quince días, y había operado al menos por cuatro meses, vendieron 2 millones de litros de combustible. Ese sería el daño económico por una sola operación, ¿cuánto cuesta a la Nación y a Pemex todo el negocio del huachicol

Tentaciones de la nueva gobernabilidad

Durante la semana pasada leí varias reflexiones que intentaré resumir en este generoso espacio de El Economista sobre como administrará la “nueva

gobernabilidad” la “revolución de las conciencias”, aclarando que no son de quien esto escribe, pero creo que vale la pena recapacitarlas.

Sobre el tema, precisan las lúcidas inteligencias, que no debe normalizarse la pasiva aceptación de una concentración de poder sin contrapesos y un régimen político que, como la Presidencia Imperial del siglo pasado, considera única su verdad.

Advierten que un Gobierno de la República tan fuerte no hace a un Estado más eficaz o probo y que la “nueva gobernabilidad”, marcada por el deterioro de la calidad institucional y del sistema de representación, aplaza por Dios sabe cuánto tiempo que el régimen político actual tenga contrapesos.

NOTAS EN REMOLINO

El uso intensivo de las aeronaves de Sedena, de la Marina y de la Guardia Nacional, además de su participación en el combate el crimen organizado, impone, dicen los que saben, un desgaste equivalente al que son sometidas en una guerra. Si tomamos en cuenta la edad de esas aeronaves, valdría que el Gobierno de la República calcule cuándo comprará nuevas unidades ... Son intereses, dice el oficialismo, pero no pueden ignorar el reclamo de CEOs de empresas norteamericanas establecidas en México que reclaman los riesgos sobre la politización de las leyes por la reforma judicial ... La tienda Waldo´s de Hermosillo que se incendió con un saldo de 23 muertos, ofreció ayuda a los afectados ... Para el Gobierno de Jalisco podría ser grave error que elimine la verificación vehicular ... Sabia reflexión de Miguel de Cervantes Saavedra: “Cada uno es como Dios lo hizo, y aún peor muchas veces” ...