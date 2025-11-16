Patagon AI recaba 2.75 millones de dólares

La plataforma latinoamericana de marketing impulsada por inteligencia artificial Patagon AI recabó 2.75 millones de dólares en una ronda de inversión semilla que será empleada para financiar su llegada a México.

La ronda fue liderada por la empresa Kfund y contó con la participación de 17Sigma, ONEVC, Norte Ventures, Darwish Family y Sun Moritz.

Patagon AI desarrolla agentes de inteligencia artificial hechos a la medida, capaces de atender de forma inmediata y personalizada los leads que generan las empresas, eliminando la dependencia de call centers o formularios tradicionales.

Samsung Electronics, Hyundai Motor y otros grandes fabricantes surcoreanos presentaron el domingo sus planes de inversión nacionales, en un momento en que el acuerdo comercial con Estados Unidos hace temer que la inversión en este país pueda debilitar la fabricación nacional.

Samsung Electronics añadirá una línea de producción de chips en su planta de la ciudad surcoreana de Pyeongtaek para satisfacer la creciente demanda en medio del auge mundial de la inteligencia artificial, como parte de las inversiones del grupo matriz de 450 billones de wones (310,790 millones de dólares) en el país durante los próximos cinco años, dijo la compañía.

El anuncio de Samsung se produjo mientras el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, celebraba el domingo una reunión con los líderes empresariales del país, después de que el viernes se cerrara un acuerdo comercial con Estados Unidos que incluía la promesa surcoreana de invertir 350,000 millones de dólares en sectores estratégicos estadounidenses.

Médica Sur, una empresa especializada en la prestación de servicios médicos y hospitalarios, dijo que recompró 2 millones 741,262 acciones propias con recursos de su fondo de recompra.

La compañía dijo que las acciones serie B recompradas representan 2.9% de su capital social en circulación y la operación fue realizada a un precio de hasta 55.50 pesos por acción en el mercado abierto.

Esta transacción “no constituye una oferta pública respecto de acciones representativas del capital social de la sociedad”, dijo la empresa, en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.

En total, Médica Sur desembolsó cerca de 152 millones140,041 pesos (8.3 millones de dólares) para recomprar esas acciones.

Walmart, la mayor cadena minorista en el mundo, anunció el nombramiento de John Furner como su nuevo presidente y director ejecutivo con efectos a partir del 1 de febrero de 2026.

Furner, de 51 años, se desempeña como director ejecutivo de Walmart en Estados Unidos desde 2019. También fue designado miembro del consejo de administración de la empresa, con efecto inmediato.

El nuevo director ejecutivo relevará a Doug McMillon, quien se retirará el 31 de enero del próximo año, después de casi 12 años de liderar a la minorista.

McMillon seguirá desempeñando funciones como ejecutivo de la compañía y trabajará para Walmart como asesor hasta el 31 de enero de 2027.

